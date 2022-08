V úterý začne odložené MS dvacítek, Čechy čeká Slovensko

Edmonton (Kanada) - Z prosince odložené mistrovství světa hokejistů do 20 let odstartuje v úterý v Edmontonu a český tým do něj vstoupí v zahajovacím utkání turnaje se začátkem ve 20:00 SELČ proti Slovensku. V roli obhájců titulu budou Američané, kteří ve finále minulého šampionátu porazili Kanadu. Český tým skončil třikrát za sebou po vyřazení ve čtvrtfinále sedmý. Poslední medaili Česko získalo v roce 2005.

"Cílem pro šampionát je si zahrát play off. Dál bych to vůbec nerozváděl," řekl nový trenér českých juniorů Radim Rulík, jehož tým čekají na turnaji v základní skupině A ještě duely s Finskem, Kanadou a Lotyšskem.

Šampionát se měl konat na přelomu loňského a letošního roku v Edmontonu a Red Deeru, ale kvůli koronavirové nákaze byl turnaj ukončen a zrušen po odehrání devíti zápasů a kontumaci dalších tří duelů.

Tým ještě pod koučem Karlem Mlejnkem tam prohrál s Kanadou 3:6 a s Německem 1:2 po samostatných nájezdech. Další duel s Finskem měl být kvůli pozitivitě v českém týmu zkontumován výsledkem 0:1 ve prospěch Seveřanů a ve skupině bylo ještě Rakousko.

Na rozdíl od prosince se turnaj neodehraje v "bublině". Složení skupin se po vyloučení Ruska kvůli válečné agresi na Ukrajině změnilo. S českým výběrem zůstaly Kanada a Finsko a nově jsou jeho soupeři Slovensko a Lotyšsko, které se posunulo mezi elitu místo Ruska.

Loni v prosinci skončili Lotyši ve skupině A divize I v Dánsku druzí za Běloruskem, které ale nemůže hrát ze stejného důvodu jako Rusové. Ve skupině B budou hrát Spojené státy americké, Švédsko, Švýcarsko, Německo a Rakousko.

Český kádr se oproti Mlejnkovu prosincovému výběru z poloviny obměnil a účast si zopakuje jen 12 hráčů - brankář Jan Bednář, obránci David Jiříček, Stanislav Svozil, David Špaček a Jiří Ticháček a útočníci Jan Myšák, Ivan Ivan, Tomáš Urban, Michal Gut, Jakub Kos, Martin Ryšavý a Jiří Kulich. Nestarší ročník zastupují jen Bednář, další gólman Pavel Čajan, Myšák, Ivan, Urban a Gut. Naopak z ročníku 2004 jsou Kulich, zadáci Aleš Čech, Tomáš Hamara a František Němec a útočník Matyáš Šapovaliv.

"Máme vyloženě mladé mužstvo, které bude mít šampionát i v prosinci. Ale neříkám, že by to měla být nějaká příprava, to v žádné případě," uvedl Rulík. Z různých důvodů chybí gólmani Jakub Málek, Nick Malík a Patrik Hamrla a obránci Michal Hrádek, Michael Krutil, Jakub Brabenec, Sebastián Malát a Pavel Novák. "Ani nevím to číslo, kolik omluvenek je. Máme hráče, kteří jsou k dispozici a chtějí, to je pro nás priorita," doplnil Rulík.

Hodně oslabený bude na turnaji první soupeř českého týmu Slovensko. Chybět bude letošní jednička draftu Juraj Slafkovský i další útočník Filip Mešár, jehož si vybral také Montreal na 26. místě. V obraně nebude dvojka výběru nováčků NHL Šimon Nemec, jenž patří New Jersey. Nezúčastní se ani zadák Samuel Kňažko či útočník Martin Chromiak. "I tak si myslím, že mají Slováci velice silné mužstvo i bez těchto hráčů. S nimi by asi byli zase aspiranti na boj o medaile," prohlásil Rulík.

Osmnáctiletý Jiříček, jehož letos draftoval jako šestého v pořadí Columbus, si v prosinci v prvním duelu s Kanadou poranil koleno a zpět do hry se dostal až v přípravě reprezentačního A-týmu na mistrovství světa a pomohl ve Finsku vybojovat bronz. "Doufám, že už to bude bez zranění a s nějakými hezkými výsledky," řekl Jiříček, jehož odlet s týmem do Kanady odložil pozitivní test na koronavirus. Hráč se připojil až v neděli.

"Parta je dobrá, známe se dlouho a z mého hlediska je tohle mistrovství největší motivace. Nikdy jsem se na ten turnaj tak netěšil jako právě teď. Pro mě bude zodpovědnost za tým větší než minulé roky nebo na áčkovém mistrovství. Bude to těžké, ale doufám, že se s tím vypořádám," doplnil Jiříček.

V roli nejlepšího střelce letošního mistrovství světa osmnáctek se představí Kulich, po kterém sáhlo na 28. pozici v prvním kole draftu NHL Buffalo. To mu také v účasti na turnaji nebránilo. "Buffalo bylo úplně pro, abych jel. Berou to jako něco extra," prohlásil Kulich. Nevidí problém v tom, že má český tým mladý výběr. "Myslím si, že jsme tady všichni vyspělí, zkusili jsme si dospělý hokej, takže si nemyslím, že to bude nějaký problém. Mohl by to být přínos, že tým posuneme nějakou energií," dodal Kulich.