V úterý startuje finská liga s dvěma desítkami českých hokejistů

Helsinky - Duelem Lukko Rauma s Hämeenlinnou odstartuje v úterý nový ročník finské ligy, v které se rozšířil počet českých zástupců, jichž se může představit přes dvacet. Velice početná kolonie z tuzemska se vytvořila v Ilvesu Tampere, kde je na soupisce hlavního týmu hned šestice Čechů a dalších pět jich bude hrát v juniorce.

Stejně jako v minulé sezoně v Ilvesu působí brankář Jakub Málek s obráncem Dominikem Mašínem a útočník Jakub Kos. Nově přišli gólman Patrik Hamrla z Rimouski z juniorské QMJHL, který patří v NHL Carolině, a útočníci Petr Kodýtek z Plzně se Šimonem Stránským z Litvínova.

V juniorce Ilvesu jsou ještě brankáři Ondřej Bizoň, Martin Fajmon, bek David Svozil a útočníci Jakub Frolo a Kosův mladší bratr Ondřej. Naopak Ilves opustil gólman Marek Langhamer, jenž zamířil do švédského Oskarshamnu.

V Pelicans Lahti se také setkala početná skupina Čechů, přestože tým opustili brankář Patrik Bartošák (Hradec Králové) a útočník Lukáš Jašek (Oskarshamn). Obránce Michal Jordán přišel ze švýcarského Rapperswilu, další zadák Filip Král z Toronta, kde si za Maple Leafs odbyl premiéru v NHL, ale převážně nastupoval za Marlies na farmě v AHL. Útočník Luboš Horký zamířil do Lahti z Komety Brno a devatenáctiletý Adam Bareš se už pro letošní Ligu mistrů posunul z juniorky, kde hraje také další forvard Šimon Pohludka.

V ofenzivě Jukuritu Mikkeli pokračují bratři Michal a Ondřej Kovařčíkové, naopak obránce Libor Zábranský mladší se přesunul do Ässätu Pori. V celku KooKoo Kouvola pokračuje gólman Nick Malík a po ročním působení v juniorce se uchází o místo v brankovišti také Štěpán Vopravil. Staronovou akvizicí je také forvard Radek Koblížek, který se vrátil po roce v Kometě Brno a ve finské lize naváže i na dlouholeté působení v Kärpatu Oulu.

V KalPě Kuopio pokračuje forvard Matyáš Kantner. Finskou ligu si vyzkouší v SaiPě Lappeenranta brankář Jan Lukáš z Olomouce a obránce Ondřej Trejbal, který má za sebou šestiletou zkušenost ze Severní Ameriky, z toho poslední čtyři sezony na St. Cloud State University v NCAA.

Obránce Martin Jandus zamířil ze Sparty do Oulu, gólman Miroslav Svoboda z Plzně do Sport Vaasa a útočník Radek Mužík ze švédského Örebra do mistrovské Tappary Tampere, v jejíž juniorce je i bek Vojtěch Husinecký. Zastoupení juniorů je také v dalších klubech. Za Jyväskylä hrají Tomáš Holčák a Filip Juříček, v Kuovole další útočníci Matěj Bělohlav a Filip Kříž.

Finskou nejvyšší soutěž naopak vedle Bartošáka, Langhamera a Jaška opustil také bek Tomáš Pavelka, jenž se přesunul z Lukko Rauma do Hradce Králové.

Přehled českých hráčů v klubech finské hokejové ligy:

Ilves Tampere: Patrik Hamrla, Jakub Málek (oba brankáři), Dominik Mašín (obránce), Petr Kodýtek, Jakub Kos, Šimon Stránský (všichni útočníci).

Pelicans Lahti: Michal Jordán, Filip Král (oba obránci), Luboš Horký, Adam Bareš (oba útočníci).

KooKoo Kouvola: Nick Malík, Štěpán Vopravil (oba brankáři), Radek Koblížek (útočník).

Jukurit Mikkeli: Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík (oba útočníci).

SaiPa Lappeenranta: Jan Lukáš (brankář), Ondřej Trejbal (obránce).

Ässät Pori: Libor Zábranský mladší (obránce).

KalPa Kuopio: Matyáš Kantner (útočník).

Kärpät Oulu: Martin Jandus (obránce).

Sport Vaasa: Miroslav Svoboda (brankář)

Tappara Tampere: Radek Mužík (útočník).