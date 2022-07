V úterý přibylo opět téměř 2000 případů covidu, roste počet hospitalizací

Praha - V úterý přibylo v Česku opět téměř 2000 nových případů koronaviru. Laboratoře jich odhalily 1980. Je to téměř čtyřikrát více než před týdnem, kdy byl ovšem svátek, a výrazně méně se tedy testovalo. Lidí, kteří jsou s nákazou v nemocnici, přibylo na 364. Je to nejvíce covidových pacientů od 10. května. Počet hospitalizovaných v těžkém stavu ale neroste, je jich 13. Na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden 78 nakažených, což je nejvyšší incidence od začátku května. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Epidemie zrychluje již několik týdnů. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června. V pondělí přibylo poprvé od dubna více než 2000 potvrzených případů nákazy za jeden den.

Zvyšuje se i počet testů a u některých typů také pozitivita. V úterý se nechalo testovat zhruba 8000 lidí, což byl druhý nejvyšší zájem od května. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, dosáhla pozitivita téměř 22 procent. Poprvé od března tak byla u tohoto typu testů pozitivní více než pětina testovaných. V případě preventivních testů se covid potvrdil zhruba u sedmi procent vzorků. U nejčastějších diagnostických testů, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky nemoci, byla pozitivita přes 30 procent.

Za nárůstem počtu případů z poslední doby jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron, které ale podle zkušeností z jiných evropských zemí mají mírný průběh. Podle ministerstva zdravotnictví bude nakažených přibývat ještě několik týdnů. Neplánuje ale opatření proti šíření nákazy, protože se neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče. Počet lidí v těžkém stavu se v poslední době výrazně nemění. Více než 20 jich nemocnice evidovaly naposledy 6. května.

S covidem dosud v Česku zemřelo 40.340 lidí. Za posledních sedm dní bylo obětí devět. Tyto údaje se ale mohou při dalších aktualizacích změnit. "Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic," uvedlo ministerstvo.

Incidenční číslo roste od začátku června, výjimkou byly pouze dva sváteční dny v minulém týdnu. Od pondělí se zvýšilo ve všech krajích Česka. Nejvyšší je v Praze. V uplynulém týdnu připadá na 100.000 Pražanů 155 nakažených. V žádném jiném kraji zatím není incidence vyšší než 100. Nejnižší je v Olomouckém kraji, kde má hodnotu 42.

Očkovat proti covidu se v úterý nechalo 1101 lidí, o 100 méně než v pondělí. Pro třetí posilující dávku si přišlo 946 z nich. Právě o takzvaný booster je dlouhodobě nejvyšší zájem. Dokončené očkování má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, na přeočkování zatím dorazilo přes 4,2 milionu z nich.

Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu, k tomu ministerstvo eviduje více než 271.000 podezření na opakovanou nákazu.