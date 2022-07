V úterý opět přes 3000 nových případů, v nemocnicích je téměř 1100 nakažených

Praha - Denní počty nově nakažených koronavirem se drží nad 3000, v úterý laboratoře odhalily 3437 nově nakažených. To je oproti pondělí asi o 300 méně, v mezitýdenním srovnání je to ale zhruba o 200 víc. K tomu ministerstvo zdravotnictví za uplynulý den eviduje 1178 podezření na opakovanou nákazu. Dál také roste počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19, v úterý bylo v nemocnicích 1086 nakažených, z toho 41 ve vážném stavu. Před týdnem vyžadovalo nemocniční péči kolem 700 lidí, ve vážném stavu jich bylo 25. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Epidemie koronaviru začala v Česku zrychlovat na začátku června. Odborníci očekávají, že letní vlna by mohla koncem července kulminovat, pokles bude ale postupný a počty poté mohou dál zůstat vyšší. Reálný počet nakažených, o kterých se neví, je podle odhadů několikanásobně vyšší. Ministerstvo zdravotnictví plošná opatření nechystá, některé nemocnice či sociální zařízení už ale nařídily nošení respirátorů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doporučil lidem používání ochrany nosu a úst také v hromadné dopravě.

Incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo na 157. Je nyní nejvyšší od poloviny dubna. Nejvyšší zůstává nadále v Praze, kde na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden 242 nakažených, naopak nejnižší incidenci má Liberecký kraji, kde má hodnotu 90. V dalších krajích je incidenční číslo nad stovkou.

Pozitivita testů zůstává vysoká. U nejčastějších diagnostických testů, které podstupují lidé vykazující příznaky nemoci, byly v úterý pozitivní téměř dvě pětiny. U epidemiologických testů, které se dělají například kvůli kontaktu s nakaženým, bylo v úterý pozitivních přes 22 procent, podobně jako v pondělí. U preventivních se drží kolem 11 procent. V úterý laboratoře provedly téměř 7000 PCR testů a asi 4100 antigenních testů.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od 1. března 2020 bylo v zemi potvrzeno téměř 3,98 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je kolem 282.000. V posledních dnech se mírně zvyšují počty úmrtí s potvrzenou nákazou, za sobotu evidují statistiky deset obětí, víc zemřelých zaznamenalo ministerstvo naposledy na začátku května. Celkem od začátku epidemie s covidem-19 zemřelo 40.420 lidí.

Plně naočkováno proti nemoci covid-19 bylo v Česku přes 6,88 milionu lidí a asi 4,26 milionu lidí dostalo první posilující dávku vakcíny. Víc než týden se už lidé mohou nechat očkovat i druhou posilující dávkou, zatím si pro ni přišlo přes 30.000 lidí.