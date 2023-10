V úterý odstartuje v zámoří NHL, velkou pozornost přitahuje Bedard

New York - Třemi zápasy začne v zámoří v noci na středu SELČ maraton základní části hokejové NHL. Na úvod 107. sezony (106. hrané) se utkají Tampa Bay s Nashvillem, Pittsburgh s Chicagem a tým Vegas vyzve Seattle. Zatímco Golden Knights si budou moct po čtyřech měsících připomenout premiérový triumf ve Stanley Cupu a vyvěsí ke stropu haly plaketu, v dresu Blackhawks prožije na ledě Penguins velkou premiéru jednička letošního draftu Connor Bedard.

Hokejisté Vegas, kteří v červnu porazili ve finále 4:1 na zápasy mužstvo Floridy a dočkali se triumfu už šest let po vstupu nevadského klubu do soutěže, budou opět patřit k favoritům. Jejich okruh je ale velmi široký a patří do něj například Carolina, Colorado, které slavilo loni, New Jersey nebo Edmonton s Torontem. Čekání kanadských týmů na Stanley Cup se táhne už od roku 1993, kdy dosáhl na nejcennější hokejovou trofej slavný Montreal.

Výrazně oslabila po letní proměně týmu pozice Bostonu. Bruins s ofenzivním lídrem Davidem Pastrňákem přepsali během základní části minulého ročníku řadu rekordů a svou úchvatnou cestu zakončili se 135 body a ziskem Presidents' Trophy určené nejlepšímu celku dlouhodobé fáze. Jenže pak je hned na úvod play off poslala na dovolenou Florida. Bude tak zajímavé sledovat, jak si obměněný kádr povede a jak moc to ovlivní Pastrňákova čísla.

Sedmadvacetiletý Pastrňák v minulém ročníku posunul osobní rekordy v bodech (113), gólech (61) i asistencích (52), když nevynechal ani jeden z 82 zápasů základní části. Skončil třetí v bodování celé ligy a jen o tři zásahy druhý za fantastickým Connorem McDavidem v honbě za Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Pastrňákovi vstupuje v platnost nový osmiletý kontrakt na 90 milionů dolarů, který s Bruins uzavřel začátkem března, a v nadcházející sezoně bude s 13 miliony druhým nejlépe placeným hráčem celé soutěže. Lépe na tom bude s výší příjmu pouze další útočník Nathan MacKinnon z Colorada, jehož konto se rozroste o 16,5 milionu dolarů.

O co nejlepší vyjednávací pozici bude hrát naopak Martin Nečas, jenž v Carolině skvěle zvládl první polovinu z dvouleté smlouvy na celkem šest milionů dolarů a byl v základní části minulé sezony nejproduktivnějším hráčem Hurricanes se 71 body. V pořadí českých hokejistů z toho bylo druhé místo hned za Pastrňákem.

Ohromnou pozornost poutá mimořádný talent Bedard, který je přirovnáván ke svému jmenovci McDavidovi, považovanému za nejlepšího hráče současnosti. Teprve osmnáctiletý Kanaďan se srovnáním s McDavidem brání, ale již během přípravných zápasů dal svými výkony jasně najevo, že je připravený na okamžitý vstup mezi hokejovou smetánku.

Blackhawks i jejich příznivci si od něho hodně slibují a bylo to zřejmé ihned poté, co Chicago vyhrálo draftovou loterii a mělo tak jistotu, že bude vybírat jako první. "Za hodinu prodal klub sezonní vstupenky za dva a půl milionu dolarů. To hovoří samo za sebe," podotkl brankář Petr Mrázek, jenž patří mezi Bedardovy spoluhráče.

Souhrou všech okolností prožije navíc Bedard soutěžní debut na hlavní scéně v Pittsburghu, v němž už od sezony 2007/08 nosí na dresu kapitánské "céčko" jeho dětský idol - Sidney Crosby. "Když o tom tak přemýšlím, je to vážně něco bláznivého. Bude to opravdu mimořádné, ale nechci se tím vším nechat moc pohltit, chci hlavně ukázat, že jsem na ledě proto, abych předvedl nějaký výkon a byl co nejlepší, jak jen dokážu. Chci být tím, kdo dělá rozdíl. A pomoct týmu vyhrát co nejvíc zápasů," uvedl Bedard pro NHL.com.

Podobně jako Pastrňák posunul v předchozím ročníku výrazně svá osobní maxima také McDavid. Na cestě za již pátou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části, která byla pro kapitána Edmontonu třetí v řadě, stihl v 82 startech 153 bodů za 64 gólů a 89 asistencí. Potřetí získal Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče.

Pokud by tato čísla alespoň zopakoval, překonal by šestadvacetiletý lídr Oilers bodovou tisícovku. Zatím má McDavid na kontě v dlouhodobé fázi 569 utkání a 850 bodů (303+547). "Těžko mluvit o někom jiném, když hledáte nejlepšího hráče NHL. A myslím, že co se týká čísel, u něho nelze vyloučit vůbec nic. Nikdy bych proti němu nesázel, protože on si prostě jen najde zase další cestu, jak být ještě lepší," odpověděl hvězdný Crosby na otázku, zda může McDavid pokořit třeba i metu 170 bodů.

Čtyřikrát se bude o body bojovat pod širým nebem. Na Commonwealth Stadium v Edmontonu se utkají v neděli 29. října rivalové z kanadské provincie Alberta Edmonton a Calgary. Tradiční Winter Classic se bude hrát v první den roku 2024 na ploše baseballového T-Mobile Parku v Seattlu, kde domácí Kraken vyzvou mužstvo Vegas.

MetLife Stadium v East Rutherfordu, kde hrají týmy amerického fotbalu New York Giants a New York Jets, bude dějištěm dvou zápasů ve dvou dnech. V tom prvním změří 17. února síly Philadelphia a New Jersey, ve druhém budou den nato bojovat o body Rangers a Islanders.

Rovněž čtyři utkání se odehrají v listopadu ve Stockholmu, kam zavítá kvarteto mužstev. Mezi 16. až 19. listopadem jsou tam naplánované souboje Ottawa - Detroit, Detroit - Toronto, Ottawa - Minnesota a Minnesota - Toronto.

Program 1312 zápasů základní části se uzavře ve čtvrtek 18. dubna, kdy bude definitivně jasno o 16 účastnících play off. Vyřazovací část o Stanley Cup se pak rozjede tradičně pár dnů poté.

Pro Utkání hvězd s jeho doprovodným programem je vyhrazen víkend 2. a 3. února, tentokrát ho uspořádá Toronto ve své Scotiabank Areně.