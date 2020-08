V úterý odstartuje pěti zápasy hokejový Generali Česká Cup

Praha - Pěti zápasy odstartuje v úterý hokejový Pohár Generali České pojišťovny, který bude pro čtrnáct extraligových celků i prvoligové Kladno a Přerov přípravou na novou sezonu. Pro týmy z nejvyšší soutěže půjde o úvodní testovací duely a zároveň první soutěžní klání od poloviny března, kdy byly soutěže předčasně ukončeny kvůli pandemii koronaviru.

"Budeme zkoušet hlavně mladší hráče. Prostor dostanou z větší části kluci, kteří bojují o stabilnější místo v sestavě. Během zápasu bychom rádi viděli věci, které už nějaký čas praktikujeme v tréninku," řekl trenér Třince Václav Varaďa klubovému webu. Druhý tým nedohrané uplynulé sezony extraligy hostí Přerov.

Na programu jsou i zápasy Mladé Boleslavi s Karlovými Vary, Olomouce s Hradcem Králové, brněnské Komety s Pardubicemi a Zlína s Vítkovice. Kvůli karanténním opatřením v týmech Českých Budějovic, Litvínova a Kladna byly odloženy souboje Sparta - České Budějovice, Plzeň - Kladno, Liberec - Litvínov z 1. kola a také čtvrteční duely České Budějovice - Kladno a Litvínov - Mladá Boleslav.

Na zápasech platí při současných hygienických opatřeních omezení divácké kapacity. Například na Kometu s Pardubicemi do DRFG areny, která pojme 7700 lidí, nejvíc z pětice hal při úterním startu pohárové soutěže, může maximálně 1000 fanoušků. Budou ve dvou sektorech maximálně po 500 lidech a pouze na sezení. Sedět mohou jen v sudých řadách a ob místo. V aréně musí mít nasazenou roušku.

Totožná opatření jsou i na menších stadionech. "Realizujeme všechna nařízení a přijímáme je se vším respektem a stejně tak doufáme, že k tomu přistoupí i naši fanoušci," podotkl na klubovém webu generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma.

"A ani na moment nás nenapadlo hrát hokej bez fanoušků. Pokud nám to současná situace dovoluje, chceme zpřístupnit hokej co největšímu možnému počtu našich věrných fans. Udělali jsme všechna preventivní opatření a omezení dle doporučení. Zdraví všech má pro nás tu nejvyšší prioritu," uvedl výkonný ředitel Třince Marek Chmiel.

Pohárová soutěž se vrací po deseti letech. Hrála se už v letech 2000 až 2003 a 2007 až 2010 a byla rovněž přípravou na sezonu. Nyní vyvrcholí krátce po startu nejvyšší soutěže, který je naplánován na pátek 18. září. Vítěz získá od generálního partnera extraligy, společnosti Tipsport, prémii ve výši jednoho milionu korun a poražený finalista polovinu.

Šestnáct celků je rozděleno do skupin po čtyřech. V nich se bude hrát dvoukolově každý s každým a vždy první dva postoupí do play off. Rozhodnuto má být nejpozději 22. srpna.

Čtvrtfinále (23. a 25. srpna), semifinále (1. a 9. září) i finále se budou hrát na dva zápasy - doma a venku. Postoupí tým s lepším skóre v součtu obou duelů. Pokud bude nerozhodné, bude následovat po druhém utkání desetiminutové prodloužení se čtyřmi hráči v poli na obou stranách, případně rozhodnou nájezdy.

Ředitelem pohárové soutěže je stejně jako v extralize Josef Řezníček, případné přestupky bude řešit disciplinární komise extraligy. Kluby mohou zkoušet případné posily, takže za ně mohou v základní části nastoupit i hráči registrovaní jinde. U českých hokejistů je podmínkou souhlas mateřského klubu, u cizinců souhlas příslušné národní federace.

V play off už mohou nastoupit jen hokejisté, kteří jsou v klubu registrováni. Na soupisku je možné zařadit nejvýše dva brankáře a devatenáct hráčů v poli, z toho šest hokejistů považovaných podle předpisů ČSLH za cizince.

Duely se budou stejně jako v extralize vysílat v České televizi a na O2 TV Sport, případně na HokejkaTV.cz.

Program hokejového Poháru Generali České pojišťovny: -------- Úterý 4. srpna: Skupina B - 1. kolo: 17:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary. Skupina C - 1. kolo: 17:00 HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové, 18:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (O2 TV Sport). Skupina D - 1. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Zubr Přerov, 17:30 PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera. Čtvrtek 6 srpna: Skupina A - 3. kolo: 18:00 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň. Skupina B - 2. kolo: 16:30 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec (ČT Sport). Skupina C - 2. kolo: 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno. Skupina D - 2. kolo: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 18:00 HC Zubr Přerov - PSG Berani Zlín. Pondělí 10. srpna: Skupina A - 1. kolo: 18:00 HC Sparta Praha - ČEZ Motor České Budějovice. Úterý 11. srpna: Skupina A - 2. kolo: 17:30 ČEZ Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň, 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha. Skupina B - 3. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, 18:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav. Skupina C - 3. kolo: 17:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (ČT Sport), 18:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc. Skupina D - 3. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín, 18:00 HC Zubr Přerov - HC Vítkovice Ridera. Čtvrtek 13. sprna: Skupina A - 4. kolo: 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, 18:00 Rytíři Kladno - ČEZ Motor České Budějovice. Skupina B - 4. kolo: 17:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport), 17:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary. Skupina C - 4. kolo: 17:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice. Skupina D - 4. kolo: 17:30 PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera - HC Zubr Přerov. Pátek 14. srpna: Skupina B - 1. kolo: 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov. Úterý 18. srpna: Skupina A - 5. kolo: 17:30 ČEZ Motor České Budějovice - HC Sparta Praha (ČT Sport), 18:00 Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Skupina B - 5. kolo: 17:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav. Skupina C - 5. kolo: 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc. Skupina D - 5. kolo: 17:30 HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín, 18:00 HC Zubr Přerov - HC Oceláři Třinec . Čtvrtek 20. srpna: Skupina A - 6. kolo: 17:30 HC Škoda Plzeň - ČEZ Motor České Budějovice. Skupina B - 6. kolo: 17:00 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov, 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary. Skupina C - 6. kolo: 17:00 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice, 18:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové. Skupina D - 6. kolo: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (ČT Sport), 17:30 PSG Berani Zlín - HC Zubr Přerov. Pátek 21. srpna: Skupina A - 6. kolo: 18:00 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno (O2 TV Sport). Pondělí 24. srpna: Čtvrtfinále - 1. zápasy: 2B - 1A, 2D - 1C, 2C - 1D, 2A - 1B (ČT Sport). Středa 26. srpna: Čtvrtfinále - odvety: 1A - 2B (ČT Sport), 1C - 2D, 1D - 2C, 1B - 2A. Úterý 1. září: Semifinále - 1. zápasy: 4 - 1, 3 - 2 (ČT Sport). Úterý 8. září: Semifinále - odvety: 1 - 4, 2 - 3 (ČT Sport). Úterý 15. září: Finále - 1. zápas: 17:00 2 - 1 (ČT Sport). Úterý 22. září: Finále - odveta: 17:00 1 - 2 (O2 TV Sport). Pozn: Duely skupiny A HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (1. kolo) a ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno (3. kolo) i skupiny B HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (2. kolo) byly odloženy a termín zatím nebyl určen. Program dalších přípravných zápasů extraligových celků: Čtvrtek 27. srpna: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Slavia Praha. Pátek 28. srpna: 17:00 Draci Pars Šumperk - HC Vítkovice Ridera. Úterý 1. září: 18:00 AZ Heimstaden Havířov - HC Vítkovice Ridera. Čtvrtek 3. září: 18:00 HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy Vary. Úterý 8. září: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HKM Zvolen, 18:00 HC Frýdek-Místek - HC Oceláři Třinec. Pátek 11. září: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc.