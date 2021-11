V úterý mohou v LM postoupit Chelsea, Barcelona či Manchester United

Praha - Fotbalová Liga mistrů po Ajaxu Amsterodam, Bayernu Mnichov, Juventusu Turín a Liverpoolu v tomto týdnu pozná další osmifinalisty. V úterním předposledním, pátém kole základních skupin mají šanci vybojovat postup obhájce trofeje Chelsea, Barcelona, Salcburk a jeden z dvojice Manchester United, Villarreal.

Chelsea zajistí účast v jarní fázi domácí bodový zisk s dosud stoprocentním Juventusem, který v Turíně zdolal "Blues" 1:0 a na lídra anglické ligy má ve skupině H tříbodový náskok. Chelsea do osmifinále dostane také ztráta Petrohradu v Malmö.

"Zkusíme udělat všechno pro to, abychom vyhráli úterní zápas i celou skupinu. Šanci postoupit z prvního místa budeme mít jenom tehdy, když Juventus porazíme," řekl trenér londýnského mužstva Thomas Tuchel na tiskové konferenci.

Barcelonu posune do osmifinále domácí vítězství nad Benficou. Katalánci, kteří při sobotní premiéře trenéra Xaviho porazili ve španělské lize městského rivala Espaňol 1:0, chtějí portugalskému soupeři oplatit porážku 0:3 z Lisabonu. "Čeká nás další velká bitva. Proti Benfice to bude finále a my nesmíme klopýtnout," prohlásil Xavi. Bayern bude stoprocentní bilanci ve skupině E hájit na stadionu Dynama Kyjev.

Trápící se Manchester United po odvolání kouče Oleho Gunnara Solskjaera čeká přímá postupová bitva na hřišti Villarrealu. Anglický tým ve Španělsku povede dosavadní asistent Michael Carrick.

"Rudým ďáblům" místo v osmifinále zaručí výhra, remíza jim postačí v případě, že i druhý duel skupiny F mezi Young Boys a Bergamem skončí nerozhodně. Villarreal postoupí, když porazí United a současně Atalanta nevyhraje v Bernu.

"Je pro mě velké privilegium a výzva vést Manchester United. Věřím sobě, svým kolegům i hráčům a těším se na velký zápas," uvedl Carrick. "Jsme všichni zklamaní kvůli Olemu. Nebyli jsme dost dobří. Není musíme dostat klub tam, kde dřív byl. Máme obrovskou zodpovědnost," přidal kapitán Harry Maguire.

Lídr skupiny G Salcburk se zařadí mezi 16 nejlepších celků soutěže, pokud zvítězí v Lille. Úvodní konfrontace rakouského a francouzského mistra skončila domácí výhrou Red Bullu 2:1.

Úterní program:

18:45 Dynamo Kyjev - Bayern Mnichov, Villarreal - Manchester United.

21:00 Barcelona - Benfica Lisabon, Chelsea - Juventus Turín, Lille - Salcburk, Malmö - Petrohrad, FC Sevilla - Wolfsburg, Young Boys Bern - Bergamo.