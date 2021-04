V úterý epidemie covidu dál zpomalovala, ubylo ale také očkovaných

Praha - V úterý bylo v Česku očkováno proti nemoci covid-19 nejméně lidí za všední den za skoro dva týdny. Podáno bylo 51.199 dávek vakcín, což je téměř o pětinu méně než předchozí úterý. Naposledy bylo ve všední den méně očkovaných 7. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V úterý ale také dál pokračovalo zpomalování šíření epidemie. Bylo potvrzeno 3787 případů covidu, tedy o čtvrtinu méně než před týdnem. Dále ubývá i zemřelých, od 11. dubna se počet úmrtí lidí s covidem-19 drží pod 100 za den.

Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkováno až 100.000 lidí denně, poté však začaly váznout dodávky vakcín. Podle vládních materiálů bylo do Česka do 16. dubna dodáno od začátku vakcinace zhruba 2,7 milionu dávek očkovacích látek proti covidu-19. Vládní očkovací strategie původně počítala, že bude do konce dubna dodáno dohromady asi 3,4 milionu dávek. Do úterního večera bylo v Česku podáno lidem přibližně 2,6 milionu dávek vakcín a přes 893.000 lidí dostalo obě potřebné dávky.