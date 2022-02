V úterý bude mimořádně jednat dozorčí rada ČD, na programu má změny ve vedení

Praha - Poprvé v pozměněném složení se v úterý ráno mimořádně sejde dozorčí rada Českých drah. Jednat by měla o svém novém předsedovi, kterým se má stát ekonom Miroslav Zámečník. Rada by se mohla zabývat také změnami v představenstvu společnosti, v jehož čele by mohl skončit Ivan Bednárik.

Ministerstvo dopravy k úternímu jednání svolalo briefing, který by se měl věnovat právě změnám v orgánech Českých drah. Změny tam bude vysvětlovat ministr dopravy Martin Kupka (ODS), za dozorčí radu ČD se pak zúčastní její pravděpodobný příští šéf Zámečník.

První změny v dozorčí radě státního dopravce se uskutečnily v minulém týdnu. Novými členy se stali vrchní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník, dále ředitel Centra pro efektivní dopravu Petr Šlegr a manažer Jiří Minka, který byl ve vedení v PKP Cargo International. Ministr Kupka k jejich volbě řekl, že jde o zkušené ekonomy, kteří by měli podniku pomoci v době, kdy má několikamiliardové výpadky tržeb. Řídicí výbor ČD naopak z rady odvolal Vojtěcha Kocourka a Jana Vrátníka. Už v prosinci pak na vlastní žádost skončil tehdejší předseda rady Pavel Kysilka.

V úterý by rada měla volit svého nového předsedu, favoritem je Zámečník. Tím by ovšem změny ve vedení Českých drah skončit nemusely. Podle zatím nepotvrzených informací by rada měla v úterý, případně na svém dalším jednání, které je naplánováno na čtvrtek, řešit i možné změny v představenstvu společnosti. Spekuluje se především o konci současného generálního ředitele drah Ivana Bednárika. Například server E15.cz v pátek uvedl, že by ho mohl nahradit jeho předchůdce Václav Nebeský, současný místopředseda představenstva. Kromě Nebeského se objevuje také jméno Michala Krause, který je nyní v podniku členem představenstva a náměstkem pro servis. Bednárik je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD od prosince 2020, kdy v čele společnosti nahradil Nebeského. Předtím Bednárik vedl ČD Cargo.

Skupina České dráhy, zahrnující osobního i nákladního dopravce a další dceřiné podniky, předloni hospodařila se ztrátou 4,1 miliardy korun. V prvním pololetí loňského roku pak skončila ve ztrátě 217 milionů korun.