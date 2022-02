V úterý 14.307 případů covidu, o polovinu méně než před týdnem

Praha - V úterý přibylo v Česku 14.307 nově potvrzených případů koronaviru, je to nejnižší úterní nárůst od 11. ledna. Proti minulému úterý to bylo zhruba o polovinu méně. Podobným tempem na 2570 se snížil také počet podezření na opakovanou nákazu. Dál ale klesá také počet provedených testů. Nižší je i zátěž nemocnic, hospitalizovaných s onemocněním covid-19 bylo v úterý téměř 3300, před týdnem vyžadovalo nemocniční péči 4100 nakažených. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

V mezitýdenním srovnání klesá denní počet nově potvrzených případů 15 dní v řadě. Spolu s tím se snižuje i týdenní incidence. Na 100.000 obyvatel připadá nyní v Česku 809 nově nakažených za posledních sedm dní, předchozí den to bylo o 130 víc. Ve všech krajích už je incidence nižší než 1000. Nejhorší situace zůstává v Jihomoravském a Plzeňském kraji, kde incidence dosahuje hodnoty 971, respektive 954. Naopak nejlépe je na tom s incidencí 606 Karlovarský kraj.

Laboratoře v úterý provedly téměř 52.000 testů, před týdnem jich byl dvojnásobek. Počet provedených testů klesá v mezitýdenním srovnání od začátku února. Podle průběžných statistik se v úterý podíl pozitivních vzorků v případě preventivních testů mírně zvýšil nad 19 procent. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, pozitivita naopak mírně klesla na zhruba 41 procenta, před týdnem byla o dva procentní body vyšší. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, potvrdily testy nákazu u více než čtvrtiny lidí, stejně jako před týdnem.

V nemocnicích ministerstvo zdravotnictví evidovalo v úterý 3297 pacientů s prokázaným onemocněním covid-19, 222 z nich bylo v těžkém stavu. Před týdnem bylo hospitalizovaných asi o 800 víc, oproti pondělí jejich počet klesl asi o 400.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se v Česku novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 3,54 milionu lidí, zemřelo 38.403 z nich. Od začátku letošního roku je úmrtí s covidem 2101. Únorový denní průměr je 49 úmrtí, v lednu to bylo 33.

Zájem o očkování, které může lidi ochránit před těžkým průběhem onemocnění covid-19, v posledních týdnech klesá. V úterý zdravotníci aplikovali 7300 dávek vakcíny, o týden dříve jejich počet překročil 10.000. Podobně jako v předchozích týdnech byla i v úterý většina dávek posilujících, které si nechávají píchnout lidé s dokončeným očkováním. Pro první dávku vakcíny si v úterý přišlo jen 337 lidí. Dokončené očkování má v Česku téměř 6,84 milionu lidí, posilující dávku dostaly téměř čtyři miliony z nich.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Jihomoravský 971 Plzeňský 954 Moravskoslezský 880 Praha 821 Vysočina 807 Olomoucký 801 Královéhradecký 789 Pardubický 777 Jihočeský 772 Ústecký 731 Zlínský 727 Liberecký 725 Středočeský 723 Karlovarský 606

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví