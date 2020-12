V Ústředním krizovém štábu budou zástupci opozice

Praha - Všechny opoziční strany dostaly nabídku, aby nominovaly po jednom zástupci do Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), sdělil ČTK šéf štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). O nabídce směřované opozici informoval na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka. Kritizoval v té souvislosti, že premiér Andrej Babiš (ANO) dosud jejich zapojení do štábu odmítal.

Jurečka uvedl, že pomoc prostřednictvím zapojení vlastního zástupce do činnosti ÚKŠ nabízí vládě od října. "Doteď to pan premiér odmítal a dnes najednou otočil o 180 stupňů a obrací se na nás, že má zájem! Je smutné, že to dělá premiér až v situaci, kdy vládě teče do bot," napsal Jurečka.

Nabídku podle Jurečky obdrželi předsedové stran od ministra vnitra a šéfa krizového štábu Hamáčka, který při tom odkázal na svou předchozí dohodu s premiérem. "Nabídku dostaly všechny opoziční strany po jednom zástupci," sdělil ČTK Hamáček.

Vláda letos podruhé aktivovala ÚKŠ kvůli vývoji koronavirové epidemie 21. září. Podle statutu ÚKŠ jsou členy náměstci ministrů, předseda Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, generální ředitel hasičů, náčelník armádního generálního štábu, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavní hygienička, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí úřadu vlády a zástupce Asociace krajů. Změny statutu jsou v pravomoci vlády.

Po jarní aktivaci štábu byli z opozičních kandidátů v ÚKŠ poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Matějku společně nominovali Piráti a STAN, Šmuclera TOP 09, nynějšího hejtmana Královéhradeckého kraje Červíčka a Kaňkovského pak navrhly jejich strany.