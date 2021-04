V Ústí začalo natáčení dokumentu o slavném rodu Schichtů

Ústí nad Labem - Čerstvě vydražená vila Heinricha Schichta v Ústí nad Labem se tento týden stala kulisou prvních natáčecích dnů celovečerního filmového dokumentu o významném průmyslnickém rodu, který je spojený zejména s továrnou na mýdlo s jelenem. Osud rodiny, v němž se odráží historie Evropy dvacátého století, přiblíží snímek prostřednictvím reálných památek i potomků.

Rodina, jejíž jméno se skoro vytratilo z paměti, proslavila severočeské město. "V rámci natáčení svého předchozího filmu Setkání s Libuší jsem se seznámila s Constantinem Wernerem von Siemens, jehož jsem požádala, aby přinesl na rozhovor něco, co mu připomíná vztah k Česku. Přinesl s sebou reklamu na mýdlo s jelenem a začal vyprávět o rodině. Natolik mě to zaujalo, že jsem se chtěla dozvědět víc. Pak jsme se přijeli podívat do Ústí na výstavu Schichtova epopej a tam jsme poprvé mluvili s (historikem) Martinem Krskem o filmu. Domluvili jsme se na spolupráci, na tom, že on bude spoluautorem námětu," řekla ČTK režisérka dokumentu Taťána Marková.

Natáčení teď začalo v Schichtově vile ve čtvrti Vaňov, kterou nedávno stát prodal. "Chtěli jsme využít toho, že tu ještě točit můžeme Je to skvostná palácová vila, z níž i přes stopy času čiší, že to bylo ve své době společenské a kulturní centrum Ústí," uvedla Marková.

Do vily se pro účely natáčení vrátilo několik drobností z konfiskovaného majetku Schichtů a dalších věcí včetně starožitného psacího stolu, který do Ústí doputoval z Liberce. "V roce 2018 se na nás v reakci na tehdejší výstavu Schichtova epopej obrátil Tomáš Charvát z Liberce, zda bychom mu nedokázali pomoct potvrdit legendu rodinného psacího stolu, který měl pocházet z nějaké Schichtovy vily. Starožitný kus jsme identifikovali na jedné fotografii z roku 1930. Jde přímo o stůl Heinricha Schichta," uvedl Krsek. Stůl zachránil před likvidací v devadesátých letech otec majitele, který přednášel na pedagogické fakultě, pod níž spadala i vila, v níž tehdy byly studentské koleje.

Ústí nebude jedinou lokací filmu. Natáčet chce štáb s potomky rodiny, kteří žijí v různých koutech světa. "Chceme ukázat, co se ze schichtovského odkazu uchovalo, a to v přeneseném i reálném slova smyslu," uvedla režisérka. "Rádi bychom natáčeli s paní Bettinou von Siemens v Mnichově, s Martinem Schichtem ve Vídni a v Anglii s tamní větví rodiny," doplnila.

Šestnáct potomků rodiny Schichtů přijelo v roce 2018 do Ústí nad Labem z různých koutů světa, například z Německa, Švýcarska, USA a Brazílie u příležitosti výstavy Schichtova epopej. Prohlédli si továrnu, rodinná sídla a hrobky na střekovském hřbitově. Jediným pamětníkem života v Ústí byla mezi nimi právě Bettina von Siemensová, vnučka Heinricha Schichta, která jako tříletá prožila konec války v ústecké čtvrti Vaňov. Součástí rodinné delegace byl tehdy i pravnuk posledního majitele střekovské továrny, režisér a scénárista Constantin Werner.