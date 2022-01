V Ústí si připomněli oběti holokaustu, u pomníku je nová pamětní deska

Ústí nad Labem - V Ústí nad Labem si dnes připomněli památku obětí holokaustu. Zástupci Židovské obce a města se sešli u pomníku, kde byla nainstalována nová deska. Pomník stojí ve městě od roku 2005, jde o Davidovu hvězdu z poloviny zabořenou do země. Od té doby, co ji město téměř před 17 lety odhalilo, byla bez popisku a také bez místa pro židovský zvyk kladení kamínků. Autorem pamětní desky je architekt Michal Gabriel, který navrhl i samotný pomník.

Předsedkyně Židovské obce v Ústí nad Labem Anna Ťupková připomněla ve svém projevu starší Židy z Ústí nad Labem, kteří byli po připojení Sudet k nacistickému Německu nuceně vystěhováni kvůli nedostatku bytů do takzvaného starobince v Krásném Lese. Později začali Židy transportovat do tábora v Terezíně. "Celkem bylo odvezeno do Terezína přes 300 židovských spoluobyvatel z Ústí nad Labem," uvedla předsedkyně. Oběťmi holokaustu se stalo na tisíc ústeckých Židů. Na Silvestra 1938 nacisté vypálili ústeckou synagogu, později byla přestavěna na výrobu uzenin. V 50. letech byla zcela zničena židovská část centrálního hřbitova na Ovčím vrchu.

"My si to (holokaust) musíme stále připomínat, protože přeživší se nám ztrácejí a umírají, ale stále se dějí nepřístojné věci. Existují zločinecké organizace, které i dnes pořádají atentáty na nevinné lidi," uzavřela Ťupková.

Nová pamětní deska má podle Gabriela poukázat na důvod, proč se Davidova hvězda v parku nachází. "Vždycky jsem bral jako nedostatek samotného památníku, že moc neumožňoval realizaci toho židovského zvyku položit tam kámen. Proto je deska nahoře zahnutá, aby se ten zvyk tady dal uplatnit," řekl Gabriel ČTK k dalšímu důvodu umístění tabule k pomníku. Kamínky Židé na hroby zesnulých pokládají místo květin, už dnes je na desku několik příchozích položilo. Cedule je z patinující oceli, tedy z předem korodovaného plechu, který zpomaluje rychlost další koroze. "Hodně dramatické tam bylo napsat dobře hebrejský nápis," dodal architekt.

Židovská obec má v krajském městě dlouhou historii. Postupem let se počet jejích členů snižuje. "Generace od války, která se zachránila z koncentračních táborů a vrátili se sem, tak dnes už jim je přes 90 let," řekla ČTK Ťupková. Členové se však i nadále scházejí, a to o svátcích, jako je Chanuka či Pesach, nebo individuálně. V současné době čítá obec okolo dvou desítek členů.

Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 v Osvětimi zahynulo 1,1 milionu lidí, většinou Židů. K vězňům osvětimského tábora patřilo také 50.000 československých občanů, z nichž přežilo asi 6000. Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. Z celého Československa, jehož předválečná židovská komunita čítala 350.000 lidí, zemřelo 250.000 Židů.