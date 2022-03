V Ústí se otevřelo informační centrum k vysokorychlostní trati do Drážďan

Ústí nad Labem - V podchodu hlavního nádraží v Ústí nad Labem se dnes otevřelo informační centrum k vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan, jejíž zastávka je plánovaná v krajském městě. Lidé dostanou informace k přípravě projektu, dopadech trati na přírodu, ekonomiku a život v regionu. Podobu budoucí trati nastiňuje model. Konkrétní trasu chce Správa železnic vybrat v letos. Náklady na stavbu na českém území se odhadují na 150 miliard korun.

"Cílem otevření prvního infocentra k vysokorychlostní trati v České republice je otevřít diskusi o tomto tématu s veřejností. Věřím, že občané díky tomu začnou vnímat přínosy takové železnice," řekl ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda. Výhrady vůči trati mají zástupci obcí na Litoměřicku či obyvatelé Chlumce nedaleko Ústí, který leží u plánovaného pětadvacetikilometrového tunelu přes Krušné hory. "Těch emocí je hrozně moc, nebojme se inovace a nových věcí," uvedl Svoboda.

Se starosty Podřipska se setkal tento týden v Praze ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Chceme se bavit o tom, které řešení bude nejvhodnější, a to i technicky tak, bychom vyhověli potřebám lidí. Chceme najít společnou řeč," řekl v Ústí ministr. "Chceme pozvat starosty obcí ze západoevropských zemí, aby se podělili se svými zkušenostmi," uvedl Kupka. Výstavba vysokorychlostních tratí je podle Kupky jednoznačnou prioritou vlády.

Návštěvníci v novém centru najdou kromě informačních panelů také 3D model Krušnohoří a ukázky odvrtané horniny, kterou geologové získali při průzkumu podloží budoucího Krušnohorského tunelu. Na německé straně se obdobné kontaktní centrum otevře v Heidenau. "Tento významný projekt je důležitým symbolem posílení železnice v Evropě," uvedl Marcus Schenkel z německé společnosti DB Netz.

Kapacita stávajícího železničního koridoru z Prahy podél Labe do Drážďan je z pohledu nákladní i osobní dopravy podle SŽ naplněna. Projekt vysokorychlostní trati Správa železnic připravuje od roku 2017. Nyní bude vybírat konkrétní trasu, jejíž součástí bude tunel dlouhý zhruba 18 kilometrů v Českém středohoří.

"Vnímali jsme, jaké má veřejnost zkreslené představy o vysokorychlostní železnici, tak jsme se rozhodli, že vybereme nějaký úsek a zkusíme ho ztvárnit," řekl oblastní ředitel SŽ Martin Kašpar, který trávil řadu večerů na nádraží v Ústí nad stavbou modelu trati. "Z našeho pohledu si myslíme, že takový zásah do krajiny to není, ty nejcennější partie překonává trať tunelem," uvedl.

První úsek z Prahy do Lovosic má být hotov do roku 2030, trasa do Ústí nad Labem do roku 2040. Vláda chce připravit zákon o vysokorychlostních tratích, který by usnadnil přípravu. "Aby v okamžiku, kdy se podaří dohodnout na trase, běželo vše rychleji," uvedl ministr.

Plánovaná rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Nové centrální nádraží v krajském městě by mělo být poblíž současného západního nádraží. Za městem pak vlaky zajedou do tunelu pod Krušnými horami a vyústí už v Německu.