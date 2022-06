V Ústí nad Labem si mohla veřejnost prohlédnout vodíkový autobus

Ústí nad Labem - Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem si dnes mohla veřejnost prohlédnout vodíkový autobus. Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPMUL) počítá s nákupem až 20 vozidel na vodíkový pohon, s dodavatelem, firmou Solaris, podepsal rámcovou smlouvu. Výroba vozidel zabere rok až 15 měsíců, řekl dnes ČTK ředitel firmy Roman Zdráhal.

Fotogalerie

"Představujeme tu nový typ vozidla. Je to autobus s palivovým článkem, čili poháněný vodíkem. Jde o čistě bezemisní vozidlo," uvedl ředitel. V porovnání s autobusem na naftu tento typ také není tak hlučný. Autobusy mají dojezd až 330 kilometrů.

Vodíkové autobusy by měly v Ústí částečně nahradit stávající vozidla na naftu a stlačený plyn. Dopravní společnost nyní disponuje zhruba 70 vozidly. Podle dřívějšího vyjádření ředitelky DPMUL Simony Mohacsi by se tak mělo stát zhruba do dvou let. Autobusy i vodíková plnicí stanice by měly být financovány z Fondu spravedlivé transformace. Podnik doposud na vyhlášení dotační výzvy čeká, po jejím vyhlášení a schválení žádosti přijde na objednání autobusů.

Veřejná vodíková plnicí stanice by měla být u místní Spolchemie, v níž vodík vzniká jako vedlejší produkt výroby. "Dlouhodobě pro něj (vodík) hledáme i další způsoby využití - taková, která co nejvíce přispějí k dekarbonizaci nejen v dopravě ale i v jiných oblastech," uvedl generální ředitel chemičky Daniel Tamchyna.

Plnicí stanice by měla být ve městě ještě před dodáním autobusů, doplnění ekologického paliva se však dá podle Zdráhala řešit také jinak. "Existují firmy, které dodávají vodík, takže vám ho přivezou na návěsu, ale není to ideální řešení," podotkl ředitel.

V rámci ČR se podle Zdráhala uskutečnila dvě výběrová řízení na dodavatele vodíkových autobusů, a to v Ústí nad Labem a v Ostravě. Nízkopodlažní autobus až pro 75 cestujících pojede v následujících dnech do zahraničí, kde má Solaris většinu kupců těchto ekologických vozidel.