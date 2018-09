Ústí nad Labem - V Ústí nad Labem končí natáčení třinácti dílů druhé řady detektivního seriálu Rapl s Hynkem Čermákem v hlavní roli svérázného detektiva Kuneše. Druhá série je podle tvůrců humornější než ta první. "Seriál se nebere už tak vážně," řekl na dnešním novinářském dni kreativní producent Josef Viewegh.

Z prostředí Krušných hor se druhá série přesouvá do Ústí. V seriálu je jáchymovské detašované pracoviště v rámci restrukturalizace zrušeno a podplukovníka Rohana pověří vedením kriminálky v Ústí nad Labem. Netrvá dlouho a přetáhne tam všechny "své" kriminalisty. "Postavy detektivů v druhé řadě zchudly, žijí na ubytovně, nemají už nic jiného než jeden druhého, smysl pro spravedlnost a černý humor," uvedl Viewegh.

Major Kuneš je podle Čermáka ještě svéráznější než byl, je ještě nuznější, nemá už ani pořádné auto, ani vztah a ani vztah s dcerou se nevyvíjí dobře. "Takový běžný český táta," poznamenal Čermák. Alexej Pyško, který hraje šéfa "mordparty", se potýká v druhé řadě s alkoholem. Natáčelo se 145 dnů. "Jsem potěšen, že jsem strávil dva roky života s těmito kolegy, kterým jsem velel, to jsou nejenom úžasní hráči, ale jsou to obrovští lidé," řekl Pyško.

Tématem, který propojuje všech třináct dílů, je řeka. Ta také připravila filmařům jednu z potíží. "Dva díly jsou spojeny s lodí. Protože kvůli suchu byla plavba zastavena, nastaly komplikace. Naštěstí nám Povodí Labe pustilo vlnu a my jsme za šest hodin museli zvládnout všechny scény s plavidlem," uvedl režisér Jan Pachl.

Filmové štáby Ústečané vídali od listopadu poblíž kulturního domu v centru města, kde byla situována ubytovna, natáčení nyní končí v přístavišti, kde administrativní budovy využili filmaři k vytvoření komisařství. Při natáčení pomáhala Filmová kancelář Ústeckého kraje a také složky integrovaného záchranného systému. "Já, když přijedu do Ústí, tak nevím, jestli je to (člověk v uniformě) komparzista nebo skutečný policista, a tím se člověk často dostane do nepříjemných situací," poznamenal Čermák.

Natáčení seriálu končí začátkem října. Diváci budou moci kriminální příběhy sledovat od ledna 2019.