V Ústí n. L. se konala třetí aukce nezpůsobilých aut, vydražila se všechna

Ústí nad Labem - Nepříliš velký zájem provázel třetí aukci nezpůsobilých vozidel odstraněných z ústeckých ulic. Nakonec se podařilo vydražit všech 16 aut, jejich vyvolávací cena činila 500 korun. Nejdražší vůz se vydražil za 3500 korun, šlo o Ford Galaxy. V součtu se auta vydražila za 26.000 korun. Nejvíc vozů v aukci získal muž z Teplic, zjistila na místě ČTK.

Řada zájemců se po prohlídce vozidel rozhodla do aukce nezapojit. Účastnilo se jí tak sedm jednotlivců a skupin. "Standardně ta auta oddělujeme od ostatních, která nám tady zůstávají a ještě nejdou do dražby," uvedla k úkonům před zahájením aukce Monika Straková z odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátě. Auta byla označená cedulemi s nápisem dražba, aby účastníci věděli, ke kterým autům mohou přihazovat. Doplnila, že pokud by se auta ve dražbě neprodala, musela by se ekologicky zlikvidovat.

V jakém stavu auta jsou, Straková neuměla odhadnout. Nedisponují klíčky ani technickými průkazy, nemusí být tedy pojízdná. Odstranění vozidla z ulice vyjde město zhruba na 10.000 korun. Peníze utržené z prodeje tak částečně pokryjí odtah a náklady za stání na odstavném parkovišti. Pokud by se vybrala vyšší částka, zbytek náleží majiteli vozidla, majitelé však naopak musí uhradit i rozdíl. "Někteří lidé už se nám ozvali a někteří zaplatili celou částku. Někteří zažádali o splátkový kalendář a ti, co nereagují, tak to bylo předáno na vymáhací oddělení," dodala Straková. Z ulic město nechalo odtáhnout několik stovek aut.

Dražitel z Teplic plánuje, že auta rozebere na díly, řekl ČTK. Podle jeho slov si pro ně jezdí lidé z afrických zemí, kteří součástky nakládají do kontejnerů a ve své zemi je pak používají k opravě aut. Dražby se účastnili také pracovníci autoservisů i soukromníci.