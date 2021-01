V Ústeckém kraji jsou silnice sjízdné, na Děčínsku hrozí námraza

Ústí nad Labem - Komunikace v Ústeckém kraji jsou na většině území sjízdné bez omezení. Ve Šluknovském výběžku na Děčínsku hrozí námraza, ve vyšších polohách se tam mohou řidiči setkat na některých cestách s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Rozbředlý sníh leží na vozovkách v Krušných horách, kde také fouká silný vítr. Vyplývá to z dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji dnes ráno pokrývala řadu nesolených silnic nižších tříd vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči by si měli dát pozor na mrznoucí mlhy. V Krkonoších a v Orlických horách leží na cestách ujetá vrstva sněhu, která je místy zledovatělá. Hlavní silniční tahy v kraji byly ráno po chemickém ošetření většinou mokré, uvedli silničáři a meteorologové.

Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od plus tří do minus tří stupňů Celsia. Přes den by mělo být zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách má být od plus tří do minus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Sníh je na silnicích v Libereckém kraji v horských oblastech, jinak jsou povrchy vozovek mokré. Místy jsou mlhy, ojediněle mohou být i mrznoucí. Opatrní by proto měli být řidiči i při cestě po čtyřproudé silnici 35 od Liberce na Turnov, u Rádelského mlýna byla ráno viditelnost do 30 metrů, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty jsou ráno pod nulou v kraji na horách a v nižších polohách jen v České Lípě a Turnově. Na ostatních stanicích Českého hydrometeorologického ústavu zůstaly i přes noc v plusových hodnotách, nejtepleji bylo na Frýdlantsku, kolem pěti stupňů Celsia.

Na silnicích nižších tříd v části Krkonoš na Semilsku je zledovatělý povrch a místy s vyjetými kolejemi, na vozovkách II. a III. tříd v Jizerských horách a dalších částech Jablonecka je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Českolipsku mohou být místy namrzlé vozovky III. tříd z tajícího sněhu.

Přes den by mělo být v kraji podle předpovědi oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním a čtyřmi stupni Celsia, na Frýdlantsku bude až sedm stupňů. Na horách bude mezi minus jedním a plus dvěma stupni. Silněji foukat by mělo na Frýdlantsku. V nárazech by tam měl vítr dosahovat rychlosti až 54 kilometrů a slábnout k večeru.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, na některých ale silničáři vyzývají ke zvýšené opatrnosti. Týká se to zejména Bruntálska a Jeseníků, na některých silnicích tam je vrstva ujetého nebo rozbředlého sněhu. Většina silnic je holá a vlhká nebo mokrá. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá nadále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty mohou dosáhnout až devíti stupňů Celsia, v horách ale bude maximálně kolem nuly.

Pardubický kraj

Sníh ze silnic v Pardubickém kraji téměř zmizel. Jeho zbytky zůstávají na komunikacích druhé a třetí třídy jen lokálně ve výše položených oblastech. Podle meteorologů bude obleva pokračovat i v pátek.

Řidiči by měli jet opatrně v okolí Hlinska, Lanškrouna a Vysokého Mýta. Také v Železných horách se v úsecích, které se udržují inertním posypem, drží vrstva místy rozbředlého sněhu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno, v oblasti Skutče foukal nárazový vítr. Lokálně se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus třemi stupni.

Ústecký kraj

Komunikace v Ústeckém kraji jsou na většině území sjízdné bez omezení. Ve Šluknovském výběžku na Děčínsku hrozí námraza, ve vyšších polohách se tam mohou řidiči setkat na některých cestách s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Rozbředlý sníh leží na vozovkách v Krušných horách, kde také fouká silný vítr. Vyplývá to z <a href="http://www.dopravniinfo.cz/">dopravního zpravodajství</a> Ředitelství silnic a dálnic.

Na některých místech se mohou ráno řidiči setkat s horší viditelností kvůli mlhám. Před mlhami varují i meteorologové, místy mohou být i mrznoucí. K večeru se očekává ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes vystoupají k jednomu až čtyřem stupňům Celsia, na horách až ke třem stupňům Celsia.

Zlínský kraj

Silnice nižších tříd na Vsetínsku pokrývá dnes ráno mnohde rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách Zlínského kraje musejí řidiči na vozovkách zpravidla počítat s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní silnice v regionu jsou po chemickém ošetření povětšinou holé a mokré. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou polojasno, na Kroměřížsku oblačno, místy vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od jednoho do šesti stupňů Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout pěti až osmi stupňů Celsia. Bude převážně zataženo až oblačno, během dne přechodně místy polojasno.