V Ústeckém kraji bude vládnout ANO s ODS a Spojenci pro kraj

Ústí nad Labem - V Ústeckém kraji bude zřejmě vládnout vítězné ANO s druhou ODS a Spojenci pro kraj. Uskupení dnes uzavřela společné memorandum. Hejtmanem bude Jan Schiller (ANO). Koalice bude mít v zastupitelstvu o 55 členech většinu 29 hlasů. Lídři stran to dnes řekli novinářům. Premiér Babiš doufá ve spolupráci s hejtmany, i když většina nebude za ANO.

"Podepsali jsme memorandum o spolupráci. Dohodli jsme rozložení rady a osobu hejtmana," řekl Schiller. V radě bude mít ANO pět členů, čtyři budou mít občanští demokraté a Spojenci pro kraj dva. V radě budou dva náměstci, jeden z náměstků bude neuvolněný, bude jím lídr ODS a starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

ANO po volbách, v nichž získalo 17 mandátů, jednalo nejprve s ODS (osm mandátů) a třetím STAN (sedm mandátů). "Starostové se zachovali nekorektně. Druhý den poté, co jsme se dohodli, že nebudeme vyjednávat s nikým, jejich lídr (Filip Ušák) začal vyjednávat za našimi zády, což jsme se dozvídali různými kanály. Pro nás to byl signál, že jsou to nedůvěryhodní partneři, proto jsme se rozhodli, že budeme vyjednávat dál," uvedl Schiller.

Jména konkrétních radních a priority chtějí mít strany koncem příštího týdne dojednané. "Personálie jsme zatím neřešili, spíš koncepci," uvedl Jiří Řehák, lídr Spojenců pro kraj, které tvoří hnutí a strany JsmePRO, LES, SNKED, Zelení, TOP09. Pro Řeháka je nečekané, že se Spojenci budou podílet na vládě v kraji. "Jsme féroví, přinášíme čtyři mandáty a našli jsme shodné programové priority," uvedl Řehák.

Babiš doufá ve spolupráci s hejtmany, i když většina nebude za ANO

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá ve spolupráci s novými hejtmany, i když většina bude z opozice. V rozhovoru pro Rádio Z dnes uvedl, že do koaličních jednání v krajích zasahuje příkaz opozičních centrál obejít ANO.

"Údajně mají jasný příkaz obejít ANO, je to příprava na sněmovní volby," řekl a doplnil, že ho to mrzí, protože programově má ANO se stranami mnoho společného.

"Většina hejtmanů bude z opozice, uvidíme, zda s námi budou spolupracovat," konstatoval. Doplnil, že vláda v posledních letech investovala do oprav silnic nižších tříd, které jsou ve správě regionů, a zaplatila v krajích i ochranné pomůcky či odměny záchranářů a pracovníků v sociálních službách za práci v době koronaviru. Babiš zopakoval, že vázla komunikace mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví, což má vyřešit vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) jako šéf Ústředního krizového štábu.

Kraje nyní zastupuje v krizovém štábu i vládní radě pro zdravotní rizika hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD). ČTK v úterý řekl, že nové hejtmany svolá k jednání Asociace krajů, až budou ustavena zastupitelstva a noví hejtmani zvoleni. Předpokládá, že se tak stane nejdřív v listopadu. Asociace si pak zvolí nové vedení.

Zatím je po krajských volbách zřejmě rozhodnuto, kdo povede kraj, v devíti regionech. Hnutí ANO, které letošní volby vyhrálo v deseti ze 13 regionů, má zatím jisté dva hejtmany. V čele Moravskoslezského kraje stane opět Ivo Vondrák (ANO), koaliční dohodu podepsali zástupci koalice v úterý, v Ústeckém kraji dnes uzavřelo ANO memorandum s druhou ODS a Spojenci pro kraj. Hejtmanem bude Jan Schiller (ANO). Hejtmana by mohlo mít hnutí ANO ještě v Plzeňském, Zlínském a Karlovarském kraji, kde se o možných koalicích stále jedná. V Pardubickém, Jihočeském a v Jihomoravském kraji a na Vysočině sice ANO zvítězilo, ale obešly ho další strany, které utvořily koalice bez ANO. Koalice jsou dohodnuté také ve třech krajích, kde hnutí ANO nevyhrálo.

Rakušan nevidí důvod pro odklad hlasování o spolupráci s Piráty

Předseda STAN Vít Rakušan nevidí důvod, proč by mělo hnutí na čtvrtečním jednání celostátního výboru odložit hlasování o další spolupráci s Piráty. Navrhuje to místopředseda STAN Petr Gazdík kvůli povolebním jednáním ve Zlínském kraji. "Je to trochu vypjatá situace v jednom kraji. Spolupráce v 11 dalších krajích s Piráty po krajských volbách je velmi dobrá," řekl Rakušan ČTK.

Uvedl, že na jednání má nyní hnutí 24 hodin včetně zasedání předsednictva, které bude celostátnímu výboru předcházet. Výbor se má vyjádřit k variantám postupu před sněmovními volbami roku 2021.

Gazdík dnes uvedl, že na základě vyjednávání ve Zlínském kraji požádal, aby celostátní výbor odložil hlasování o zahájení spolupráce s Piráty. Piráti podle něj zástupcům STAN při povolebním jednání lhali, nakonec se podle něj přiklonili k variantě koalice, kterou chce vítězné ANO sestavit s Piráty, ODS a ČSSD.

Na twitteru posléze Gazdík uvedl, že navrhuje odložení hlasování na čtvrtek 22. října. "Kolegům vysvětlím důvody. Myslím, že stojí za odložení. Paradoxně to muže velmi pomoci v případných nesrovnalostech v naší, doufám, budoucí koalici s Piráty," poznamenal.

Zástupci Pirátů Zlínského kraje se zatím ke Gazdíkově kritice nevyjádřili. První místopředsedkyně strany Olga Richterová a místopředseda Radek Holomčík ČTK napsali, že nechtějí partnerům nic vzkazovat přes média. Předseda Ivan Bartoš na dotaz ČTK nereagoval.

Jednání výboru STAN, který má probrat varianty postupu v nadcházejících parlamentních volbách, začne ve čtvrtek v 15:00. "Budeme o tom diskutovat, ale u nás má každý právo dát celostátnímu výboru návrh, jaký uzná vhodné," uvedl Rakušan. Dodal, že konečné slovo bude mít výbor. Pokud Gazdík návrh přeloží, bude o něm výbor hlasovat. "Nedělal bych radost konkurenci nějakými takovými výroky, uklidněme tu situaci," uzavřel.

Podle Gazdíka Piráti zklamali. "Naštvalo nás to, byl jsem v pondělí v Praze na vyjednávání s vedením Pirátů, kde nám bylo přislíbeno, že celostátní politika se projeví ve Zlínském kraji a Piráti nás budou brát jako preferovaného partnera. Na základě i toho jsme se rozhodli, že nepřijmeme nabídku ANO a nepůjdeme do koalice s ANO, a tím nevystrnadíme Piráty z koalice," uvedl.

Krajské volby uplynulý víkend vyhrálo vládní hnutí ANO, v některých krajích ale zřejmě nezíská hejtmana kvůli povolebním vyjednáváním s případnými koaličními partnery. Piráti a STAN také posílili. Piráti získali mandátů zhruba 20krát víc než před čtyřmi lety. Jejich počet vzroste z pěti na 99. O 31 krajských zastupitelů víc než po volbách v roce 2016 bude mít STAN, a to 69. Spolupracovat nemohou Starostové s Piráty v Moravskoslezském kraji, kde koalice STAN a Zelených nezískala pět procent potřebných pro vstup do zastupitelstva.

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana, placených radních bude šest

ODS bude mít na jihu Čech hejtmana Martina Kubu. V radě by měla mít tři křesla, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. Strany se dohodly i na personálním obsazení rady. ČTK to dnes po jednání stran, které chtějí uzavřít koalici, řekli lídr ODS Martin Kuba, člen vyjednávacího týmu ČSSD Petr Podhola, místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek a Pavel Klíma z TOP 09.

V placených pozicích radních budou Martin Kuba a Lucie Kozlová (oba ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Prvním náměstkem hejtmana bude Talíř. Koaliční smlouvu by měli politici podepsat příští týden.

"Nechceme hrát žádné silové hry v koalici a vzájemně se přehlasovávat. Myslím, že největší přínos téhle dohody přináší ODS, která se 12 mandáty vstupuje do toho, že nehodlá dělat silovou politiku," řekl Kuba.

Hejtman bude mít na starosti zdravotnictví, záchrannou služba, krizové řízení a vnější komunikaci. Za ODS by měl v radě dále zasednout Tomáš Hajdušek, řídit finance, přípravu rozpočtu, investiční plán a přípravu velkých investičních akcí. Lucie Kozlová z ODS by se měla věnovat sociálním věcem, vědě, výzkumu a IT. František Talíř z KDU-ČSL by měl mít pod sebou regionální rozvoj, cestovní ruch a životní prostředí, Pavel Klíma z TOP 09 školství, sport a veřejné zakázky. Pod Antonína Kráka z ČSSD by měla spadat doprava, územní plánování a majetek. Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012 by dostal na starost venkov, kulturu a památky.

Zbylými členy rady by se měli stát za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.