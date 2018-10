Praha - Do dětských domovů pro malé děti se loni dostalo 1490 chlapců a děvčat, kterým nebyly ještě ani tři roky. Bylo jich o sedm desítek méně než v předchozím roce. Takzvaných kojeneckých ústavů fungovalo loni v zemi 27. Zatím je zrušil jen Zlínský kraj. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Zástupci organizací na podporu rodinné péče umisťování malých dětí do ústavů kritizují. Poukazují na to, že pobyt v ústavních zařízeních nepříznivě ovlivňuje vývoj dětí. Podle asociace Dítě a rodina je Česko v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné děti do tří let do ústavů dávat.

V Česku loni fungovalo 26 dětských domovů pro děti do tří let a jedno dětské centrum. Nejvíc zařízení bylo ve Středočeském kraji, a to pět. Čtyři takzvané kojenecké ústavy měl Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Po dvou domovech bylo na Vysočině, v Praze, Plzeňském a Pardubickém kraji. Šest krajů mělo po jednom ústavu. Bez ústavní péče se obešel Zlínský kraj, který své dva domovy zrušil v září před dvěma lety.

Před deseti lety existovalo 33 kojeneckých ústavů. Mezi lety 2009 až 2011 jich bylo 34. V dalších třech letech počet poklesl znovu na 33. Od té doby se dál postupně snižuje. V roce 2015 bylo v provozu 31 domovů a předloni 28. Podle zástupců organizací na pomoc dětem ale zařízení ubývá pomalu a počet umístěných dětí je stále vysoký.

Domovy pro děti do tří let patří mezi zdravotnická zařízení. Ze zdravotních důvodů se do nich loni dostalo 37 procent přijatých dětí. Ze sociálních důvodů to pak byly zhruba dvě pětiny chlapců a děvčat. Osm z deseti dětí ústavy přijaly se souhlasem rodičů. Domovy pak loni propustily 1554 dětí. Do vlastní rodiny šlo 1108 z nich. Nejčastěji se domů ze zařízení vrátily do dvou měsíců.

Podle statistik v roce 2016 domovy přijaly 1559 dětí. V roce 2015 to bylo 1666 chlapců a děvčat. V letech 2013 a 2014 v ústavech skončilo přes 1700 malých dětí, v roce 2012 jich bylo 1932. Přes 2100 přijatých dětí se počet přehoupl v roce 2011.

Na 100.000 dětí v Česku připadalo loni 74 chlapců a děvčat v domovech pro děti do tří let. V roce 2007 to bylo 87 chlapců a děvčat. Pak se počet zvyšoval až na 108 v roce 2011. Od té doby pomalu klesá.

ČR za velký počet dětí v ústavech a roztříštěnost péče mezi resorty práce, školství a zdravotnictví kritizoval Výbor OSN pro práva dítěte i další organizace. Asociace Dítě a rodina vyzvala poslance, aby podpořili uzákonění zákazu posílat malé děti do ústavů. Například Slovensko to pro tříleté děti udělalo v roce 2006, nyní se zákaz týká dětí do šesti let. V Polsku není možné do ústavů dávat děti do deseti let.

V ČR se zákazem počítala strategie péče, kterou v roce 2012 schválila tehdejší vláda. Podle tohoto dokumentu se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. Žádný z kabinetů, které se za posledních šest let vystřídaly ve Strakově akademii, záměr neprosadil.

Počty domovů pro děti do tří let a dětských center a počty dětí, které ústavní zařízení přijala

Rok Počet přijatých dětí Počet domovů 2007 1741 33 2008 1981 33 2009 1966 34 2010 2077 34 2011 2131 34 2012 1932 33 2013 1740 33 2014 1606 33 2015 1666 31 2016 1559 28 2017 1490 27

Zdroj: ÚZIS