Washington - Po téměř dvouletém vyšetřování ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb zveřejní dnes ministerstvo spravedlnosti zprávu vypracovanou zvláštním vyšetřovatelem FBI Robertem Muellerem. Bezmála čtyřsetstránkový dokument přinese mimo jiné jeho zjištění o možných kontaktech volebního týmu Donalda Trumpa s Ruskem. Nepředpokládá se však, že by napjatě očekávaná zpráva ohrozila Trumpovo působení v prezidentském úřadě.

Dosud publikovaný čtyřstránkový výtah ze zprávy neobsahoval žádné závažné informace, na jejichž základě by mohl prezident být obviněn. Mueller připustil, že důkazy o potenciálních trestných činech nenašel, zároveň však Trumpa nezbavil podezření. Zpráva se vedle samotného ovlivňování voleb věnuje i možné snaze prezidenta bránit výkonu spravedlnosti.

Muellerův dokument dnes nebude zveřejněn zcela bez zásahů. Začerněny v něm budou pasáže související s utajovanými skutečnostmi či se třetími osobami, které neměly k vyšetřování přímý vztah. Neveřejné budou i výpovědi obviněných lidí před velkou porotou.

Ministr spravedlnosti William Barr naplánoval tiskovou konferenci ke zveřejnění zprávy na 15:30 SELČ. Podle amerických médií dostanou kongresmani text zprávy až poté do 18:00 SELČ. Následně jej Mueller zpřístupní veřejnosti na svých webových stránkách. Trump uvedl, že po ministrovi by mohl i on o závěrech vyšetřování promluvit s novináři.

Barr v polovině března prohlásil, že zpráva očišťuje Trumpa z podezření na údajnou spolupráci s Ruskem. Prezident následně označil vyšetřování za zbytečné a zaútočil na kritická média, která podle něho využila Muellerovu práci k vytváření lživých zpráv.

Opoziční demokraté, kteří o zveřejnění celé zprávy dlouhodobě usilovali, nicméně hodlají text prozkoumat do detailu a nepominout žádný případný prezidentův přešlap. Očekává se proto, že dokument vzbudí v politicky ostře polarizované zemi dlouhé diskuse, které se mohou promítnout i do prezidentské kampaně v příštím roce.

Bílý dům se několik hodin po zveřejnění zprávy chystá publikovat vlastní dokument, který má vyvrátit informace potenciálně nepohodlné pro Trumpa.