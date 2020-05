V USA zpomalil nárůst zemřelých s covidem-19, v Brazílii se nemoc šíří rychleji

Washington/Brasília - V USA za uplynulých 24 hodin zemřelo 1225 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala agentura AFP. Počet nově zemřelých je o něco nižší než v předchozí den, kdy bylo 1297 obětí. Brazílie předstihla Španělsko v počtu zemřelých, a stala se v tomto ohledu pátou nejhůře postiženou zemí světa. Mrtvých za posledních 24 hodin přibylo v Brazílii 1124, celkem je jich 27.878. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Podle JHU se ve Spojených státech nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 1,7 milionu lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel více než 102.000 lidí.

Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa.

V Brazílii bylo za poslední den zaznamenáno 26.928 nových případů nákazy koronavirem, což je nový rekord. Celkově má Brazílie s 210 miliony obyvatel od začátku pandemie 465.166 nakažených.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie a Francie.

Mexiko už má víc případů koronaviru než Čína

Mexiko zaznamenalo od počátku epidemie již 84.627 případů nákazy koronavirem, což je více, než má Čína. Za posledních 24 hodin přibylo v Mexiku 3227 infikovaných, informovala dnes agentura Reuters.

Počet lidí, kteří v Mexiku se 126 miliony obyvatel zemřeli s nemocí covid-19, se zvýšil o 371 na celkových 9415 úmrtí, uvedly podle agentury Reuters mexické zdravotnické úřady. S touto bilancí je Mexiko v desítce nejhůře postižených zemí světa.

Koronavirus se objevil na přelomu roku v Číně, odkud se postupně rozšířil do celého světa. Podle páteční bilance čínské úřady registrují 82.995 případů nákazy a 4634 mrtvých. Zatímco na vrcholu epidemie hlásil Peking denně tisíce nových nakažených, v současnosti již prakticky žádné nové nemocné čínské úřady neevidují.