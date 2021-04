V USA žije přes 331 milionů lidí, ukázalo poslední sčítání lidu

Washington - Ve Spojených státech žije přes 331 milionů lidí. Vyplývá to z posledního sčítání lidu, jehož výsledky v pondělí zveřejnil americký úřad pro sčítání lidu (USCB). V zemi žije o 7,4 procenta více lidí než v roce 2010, kdy se Američané sčítali naposledy. Výsledky sčítání lidu mají vliv na řadu aspektů života obyvatel země, uvedla televize CNN. Na jejich základě se například upravuje rozdělení křesel ve Sněmovně reprezentantů, tedy de facto hlasovací síla jednotlivých států v Kongresu. Statistiky jsou rozhodující i pro rozdělování dotací federální vlády.

Mezi americké státy, které nově získají více křesel ve Sněmovně reprezentantů, patří například Texas, Florida nebo Severní Karolína. Tento posun by mohl zvýšit šance republikánů připravit ve volbách do Kongresu v příštím roce demokraty o jejich většinu ve Sněmovně reprezentantů, uvedla agentura Reuters. V roce 2022 se bude stejně jako každé dva roky rozhodovat o obsazení celé Sněmovny reprezentantů a o třetině senátorských křesel. Křesla ve Sněmovně reprezentantů se přitom rozdělují mezi 50 amerických států na základě jejich populace. A rozdělení křesel se každých deset let na základě výsledků sčítání lidu upravuje.

Loňské sčítání lidu ukázalo, že ve Spojených státech žije 331,449.281 obyvatel, což je nárůst o více než sedm procent oproti poslednímu sčítání. Zároveň je to druhý nejnižší desetiletý nárůst počtu obyvatel v historii Spojených států. Pomaleji rostl počet lidí žijících v USA pouze ve 30. letech minulého století, během velké hospodářské krize. V posledních deseti letech se v zemi rodilo méně dětí a kvůli tvrdé protiimigrační politice administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa přicházelo rovněž méně migrantů, podotkla agentura Reuters, podle níž se zveřejnění výsledků posledního sčítání lidu opozdilo kvůli pandemii covidu-19.