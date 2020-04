V USA zemřelo za den 2000 lidí, Kanada má přes 22.000 nakažených

Washington/Ottawa - Spojené státy se staly první zemí na světě, kde za jediný den zemřelo na nákazu koronavirem přes 2000 lidí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse v zemi za 24 hodin přibylo 2108 úmrtí na nemoc covid-19. Celkový počet obětí v zemi je 18.693, nakažených je pak přes 500.000, dodala univerzita. Za posledních 24 hodin přibylo 35.000 případů nákazy.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejhůře zasaženou zemí na světě. Nejvíce postiženou oblastí je stát New York. Jak v pátek informoval tamní guvernér Andrew Cuomo, v oblasti poprvé od začátku pandemie klesl počet lidí, kteří se s nemocí covid-19 léčí na jednotkách intenzivní péče. Zemřelých však přibylo za 24 hodin 777, což je v podstatě stejně jako v posledních dnech, kdy nově oznamované počty lámaly smutné rekordy.

Podlen bilance americké CNN New York celkem eviduje 174.481 nakažených a 7884 úmrtí. V druhé nejvíce zasažené oblasti - New Jersey - je pak 54.588 infikovaných. Jediným americkým státem, který zatím nezaznamenal žádné úmrtí v souvislosti s nákazou je Wyoming.

V Kanadě se koronavirem nakazilo přes 22.000 lidí

Počet případů nákazy koronavirem v Kanadě překonal hranici 22.000. Informoval o tom portál kanadské vlády. Infekci v této severoamerické zemi zatím podlehlo 569 lidí a dalších 6000 se vyléčilo.

Nemoc covid-19 způsobená koronavirem byla podle aktuálních údajů dosud diagnostikována u 22.148 lidí. U zhruba 95 procent nakažených má nemoc mírný průběh.

Nejpostiženějším kanadským regionem zůstává na východě frankofonní provincie Québec s necelými 12.000 případy, zhruba o polovinu méně infikovaných má sousední Ontario. Kanadskou federaci tvoří deset provincií a tři spolková teritoria a s výjimkou severského teritoria Nunavut, kde žije zhruba 40.000 lidí, byl koronavirus potvrzen ve všech ostatních.

Kanadská média se nyní věnují otázce, zda vláda na epidemii reagovala včas. Podle televize CBC totiž vojenská rozvědka varovala před situací v čínské provincii Wu-chan, který byl hlavním ohniskem nákazy, již od ledna.