Rusko má přes 350.000 nakažených, v USA zemřelo dalších 638 lidí

Washington/Berlín/Moskva - V USA se zvýšil počet zemřelých s nemocí covid-19 za neděli o 638 lidí na 97.686 obětí. Ve srovnáním s předchozím dnem počet mrtvých klesl o 462 lidí. Rusko hlásí 8946 nových případů, celkový počet dosáhl 353.427. V Německu přibylo 289 nově nakažených a dalších deset kvůli komplikacím souvisejícím s nákazou zemřelo, což je méně než za sobotu.

V USA zemřelo 638 lidí s koronavirem, méně než předchozí den

Ve Spojených státech se zvýšil počet zemřelých s nemocí covid-19 za neděli o 638 lidí na 97.686 obětí. Ve srovnáním s předchozím dnem počet mrtvých klesl o 462 lidí. Celkem se v USA dosud potvrdilo na 1,64 milionu případů nákazy, což je necelá třetina z 5,4 milionu nakažených evidovaných ve světě. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).

Spojené státy jsou zemí nejhůře postiženou tímto koronavirem, který se začal koncem loňského roku šířit do světa z Číny. Druhá je v počtu nakažených Brazílie se 363.211 dosud potvrzenými případy.

Bílý dům v neděli oznámil, že do Spojených států nemohou přicestovat cizinci, kteří byli v uplynulých dvou týdnech v Brazílii.

Navzdory vysokým číslům zahájily Spojené státy částečné uvolňování omezení zavedených kvůli pandemii.

V Rusku počet potvrzených případů koronaviru překročil 350.000 Rusko dnes oznámilo 8946 nových případů nákazy koronavirem během uplynulých 24 hodin, celkový počet tak dosáhl 353.427. Počet úmrtí vzrostl podle krizového štábu o 92 na celkem 3633. O den dříve to bylo 8599 nových případů a 153 úmrtí, což představovalo rekordní denní nárůst.

V Rusku už desátý den za sebou zůstává počet nových případů pod 10.000, zdůraznila agentura TASS. Země s přibližně 146 miliony obyvatel nyní zaujímá v počtu potvrzených případů třetí příčku na světě, poznamenala agentura Interfax s odvoláním na údaje Univerzity Johnse Hopkinse. V tomto ohledu Rusko předstihly Spojené státy s 1,64 milionem nakažených a Brazílie s více než 363.000 případy.

Nejpostiženější z 85 ruských regionů zůstává Moskva, kde přibylo 2560 nových případů a 41 úmrtí za uplynulých 24 hodin. Celkový počet potvrzených případů v metropoli stoupl na 166.473, dodal list Kommersant.

Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím vhodných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Německo za neděli hlásí 289 nakažených a deset mrtvých

V Německu byla za neděli potvrzena nemoc covid-19 u 289 lidí a dalších deset kvůli komplikacím souvisejícím s nákazou zemřelo. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Institutu Roberta Kocha (RKI). V Německu s 83 miliony obyvatel se dosud nakazilo 178.570 lidí, z nichž 8257 zemřelo. Bilance za neděli je výrazně nižší než za sobotu, kdy bylo nahlášeno 431 nových případů koronavirové infekce a 31 úmrtí. Za vyléčené RKI považuje asi 161.200 lidí, což je oproti sobotě nárůst o 800.

Nejpostiženější spolkovou zemí v Německu je dlouhodobě český soused Bavorsko, které udává přes 46.300 nakažených, z nichž 2382 zemřelo. Naopak Sasko, které s Českem rovněž sousedí, patří k těm méně zasaženým. Nemoc se zde prokázala u 5231 lidí, z nichž 205 zemřelo. Po Bavorsku jsou nejhůře zasažené nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (takřka 37.300 nakažených a 1565 mrtvých) a Bádensko-Württembersko (34.431 infikovaných a 1698 obětí).

Díky lepšící se situaci spolkové země pokračují v postupném uvolňování zavedených karanténních opatření. Například v Bavorsku si nově lidé budou moci zajít do venkovních bazénů a pro turisty se dnes otevírají hotely v Berlíně a Braniborsku. Poskytovatelé ubytování ale musí dodržovat preventivní opatření, jako jsou minimální odstupy během stravování hostů či dostupná dezinfekce. Bufetové snídaně v hotelech nejsou prozatím dovolené, hosty tak obsluhuje personál.

Durynsko uvažuje o plném zrušení všech opatření včetně povinnosti nosit roušky v prostředcích hromadné dopravy či obchodech či kontaktních omezeních. Bavorsko ale podle deníku Bild návrh sousedního Durynska považuje za nebezpečný experiment.