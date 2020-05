V USA zemřelo už přes 97.000 s nemocí covid-19

Washington - Ve Spojených státech zemřelo už přes 97.000 lidí s nemocí covid-19, z toho na 1100 za poslední den, což je méně než o den dříve. Celkem se v USA dosud potvrdilo na 1,62 milionu případů nákazy, což je už více než třetina z 5,3 milionu nakažených evidovaných ve světě. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). List The New York Times dnes věnoval celou titulní stránku pouze jménům Američanů, kteří zemřeli s covidem-19.

Spojené státy jsou zemí nejhůře postiženou tímto koronavirem, který se začal koncem loňského roku šířit do světa z Číny. Druhá je v počtu nakažených Brazílie se 347.400 dosud potvrzenými případy a třetí je Rusko s téměř 336.000 případy potvrzenými od začátku pandemie. Rusko ale ještě dnes nové údaje nezveřejnilo.

Navzdory vysokým číslům zahájily Spojené státy částečné uvolňování omezení zavedených kvůli pandemii. V pátek prezident Donald Trump prohlásil místa bohoslužeb, jako kostely, synagogy a mešity, za nezbytná místa poskytující základní službu a nařídil jejich otevření po celých Spojených státech už o tomto víkendu, napsala agentura AFP.

Deník The New York Times dnes uctil památku lidí, kteří v USA zemřeli s nemocí covid-19 tím, že vyšel s titulní stranou nazvanou Americká úmrtí se přiblížila 100.000, nevyčíslitelná ztráta. Na celou stránku vypsal téměř 1000 jmen některých zemřelých v USA na covid-19 s krátkou informací o nich.

V podtitulku materiálu stojí: Nejsou to jenom jména ze seznamu. Byli jako my. Materiál je pokusem zlidštit tragédii v době, kdy se americké údaje blíží kulatému číslu a kdy čtenáře i novináře přemáhá únava ze záplavy zprávy o pandemii.

Zástupkyně grafického šéfredaktora Simone Landonová se spolupracovníky prošla úmrtní oznámení ve stovkách amerických novin. Vybrali z nich jména a osobní údaje charakterizující zemřelé. Mezi záplavou jmen je například "Alan Lund, 81 let, Washington, dirigent s nejúžasnějším sluchem".

Tom Bodkin, který v The New York Times pracuje 40 let, řekl, že si za celou domu nepamatuje, že by první strana listu vyšla bez jediné fotografie.

V pondělí je v USA Den obětí války, který se považuje za zahájení léta. Panují obavy, že uvolňování omezení může přinést novou vlnu nákazy.