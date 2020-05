V USA zemřelo s covidem-19 více než 70.000 lidí

Washington - Ve Spojených státech zemřelo na komplikace související s koronavirem už více než 70.000 lidí. Uvádí to propočty americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a také bilance agentury Reuters. V USA byla nemoc covid-19 dosud potvrzena u takřka 1,2 milionu lidí. V počtu mrtvých i v počtu nakažených jsou USA nejpostiženější zemí světa.

V pondělí Washingtonská univerzita oznámila, že po revizi svých odhadů očekává, že do 4. srpna v USA zemře 134.000 lidí s covidem-19, což je takřka dvojnásobek aktuální bilance.

Koronavirus si v USA vyžádal více obětí než jakákoli chřipková sezona od roku 1967, kdy zemřelo 100.000 Američanů, uvedl Reuters. Bilance je ale nadále výrazně nižší než počet amerických obětí pandemie španělské chřipky v roce 1918, kdy zemřelo 675.000 obyvatel USA.

S výrazným nárůstem infikovaných i obětí počítá podle informací deníku The New York také vláda prezidenta Donalda Trumpa, která tlačí na rychlé obnovení hospodářského života v zemi. Podle interních vládních dokumentů, které deník získal, se očekává k 1. červnu denní přírůstek 3000 mrtvých. Do konce května by také počet nově infikovaných za den mohl vzrůst až na 200.000, zatímco nyní je denně hlášeno asi 25.000 případů.

Vládní odhady podle The New York Times jsou vystřízlivěním ze zlepšující se situace, kdy se jednotlivé státy USA začínají vracet k normálnímu životu. Uvolnění karanténních opatření tak může vést ke zhoršení situace.

Z údajů, které zveřejnily úřady ve státu New York, vyplynulo, že v tamních domovech s pečovatelskou službou zemřelo v souvislosti s covidem-19 od začátku března o 1700 lidí více, než se doposud uvádělo. Mezi celkem 4813 zemřelými jsou nově i ti klienti, kteří zřejmě kvůli koronaviru zemřeli dříve, než jejich diagnózu mohl potvrdit laboratorní test. Z nových statistik podle agentury AP vyplynulo, že mnoho obětí pocházelo z domovů pro veterány, v jednom z nich jich bylo více než 50. Ve státu New York podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse zemřelo celkem 25.000 pacientů s covidem-19, nejvíce v USA.

V celém světě se koronavirus potvrdil u více než 3,6 milionu lidí. Z toho již více než 252.000 zemřelo.