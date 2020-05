V USA zemřelo přes 1800 lidí, Trump nesouhlasí s varováním Fauciho

Washington - Spojené státy za uplynulých 24 hodin podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenaly dalších 1813 úmrtí lidí nakažených koronavirem. V porovnání s předchozím dnem je nárůst mrtvých stabilní. Spojené státy jsou zdaleka nejvíce koronavirem zasaženou zemí na světě. Od začátku pandemie evidují více než 84.000 mrtvých a skoro 1,39 milionu nakažených. Prezident Trump označil výroky předního epidemiologa Bílého domu Anthonyho Fauciho k otevírání škol za nepřijatelné.

V úterý země zaznamenala 1894 mrtvých, což byl skokový nárůst proti pondělní a nedělní bilanci, kdy se počet mrtvých za 24 hodin pohyboval pod hranicí 900.

Prezident Donald Trump usiluje o co nejrychlejší otevření ekonomiky, která je pandemií značně ochromena. Vlivný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci však v úterý při slyšení v Senátu varoval před možnými "velice vážnými" důsledky příliš rychlého rušení ochranných opatření přijatých ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy.

Trump označil varování Fauciho k otevírání škol za nepřijatelné

Americký prezident Donald Trump ve středu večer označil varování předního epidemiologa Bílého domu Anthonyho Fauciho o riziku, které by představovalo příliš rychlé obnovení ekonomiky a otevření škol, za nepřijatelné. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Vlivný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Fauci v úterý při slyšení v Senátu řekl, že příliš rychlé rušení ochranných opatření přijatých ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy by mohlo přinést "další utrpení a úmrtí". K dnešnímu dni USA evidují kolem 84.000 úmrtí lidí s koronavirem a 1,4 milionu nakažených.

"Pro mě to není přijatelná odpověď, zejména pokud jde o školy," reagoval Trump na dotaz ohledně toho, jak vnímá varování Fauciho ohledně rychlého otevírání škol a obnovení ekonomiky.

Trump poznamenal, že přijatelné by pro něj bylo pouze oddálení nástupu do škol v případě učitelů "určitého věku". Ti by podle něj měli v klidovém režimu zůstat ještě několik následujících týdnů. " U mladých dětí, tedy myslím u žáků, je to opravdu, jen se podívejte na statistiky, je to celkem úžasné," poznamenal Trump. Zpravodajský server BBC v této souvislosti napsal, že Trumpův komentář přichází ve chvíli, kdy se objevují u dětí případy vzácné zánětlivé nemoci, která nejspíš souvisí s covidem-19.

Pro prezidenta, který bude v listopadu usilovat o znovuzvolení, je silná ekonomika hlavním bodem volební kampaně. Trump chce Američany co nejdříve poslat zpět do práce a chválí guvernéry, kteří rozvolňují opatření, zatímco kritizuje ty, kteří to podle něj nedělají dost rychle. Kritici prezidenta proto viní, že kvůli svým politickým zájmům ohrožuje životy Američanů.

Fauci, který je zastáncem protikoronavirových uzávěr, se stal terčem kritiky ze strany americké krajní pravice a konspiračních teoretiků na internetu poté, co se k pandemii vyjádřil jinak než Trump.

V dubnu, když Fauci prohlásil, že rychlejší rozhodnutí o uzávěře mohlo zachránit životy, sdílel Trump na twitteru hashtag #firefauci, který vyzýval k Fauciho propuštění, což vyvolalo spekulace, že chce prezident epidemiologa nahradit někým jiným.

"Anthony je dobrý člověk, moc dobrý člověk," řekl Trump dříve ve středu v rozhovoru s Fox Business. Prezident ale zároveň doplnil, že měl s Faucim spory a zopakoval, že si přeje obnovení chodu americké ekonomiky.

"Chceme to dělat bezpečně, ale také to chceme udělat co nejrychleji. ... Musíme to otevřít. Ohledně škol s ním (Faucim) naprosto nesouhlasím," řekl Trump.