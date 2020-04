V USA zemřelo přes 15.700 lidí nakažených koronavirem

Washington - Pandemie nemoci covid-19 si ve Spojených státech vyžádala již více než 15.700 obětí. Dnes to oznámila agentura Reuters, která si vede vlastní statistiku. Americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která šíření koronaviru sleduje celosvětově, eviduje v USA přes 14.800 obětí. Stát New York, který je v rámci USA nejpostiženější, dnes oznámil, že ve středu zde zemřelo 799 nakažených. O den dříve infekci podlehlo 779 lidí.

Koronavirem se v USA dosud podle JHU nakazilo přes 432.000 osob. Obdobnou bilanci uvádí i Reuters. USA jsou tak nejpostiženější zemí světa, pokud jde o počet nakažených. V počtu obětí je na tom nejhůře Itálie, u které JHU uvádí 17.669 mrtvých. Na druhém místě jsou podle propočtem agentury Reuters Spojené státy. Statistika Hopkinsovy univerzity řadí Spojené státy na třetí místo za Španělsko s více než 15.000 mrtvými.

Američtí činitelé a také prezident Donald Trump varovali, že USA čeká těžký týden s velkým počtem úmrtí. Za úterý i za středu přibylo každý den přes 1900 obětí, což jsou rekordní čísla, uvedl Reuters.

Ve státě New York, kde středeční počet mrtvých byl vyšší než úterní bilance, zaznamenali pokles případů vyžadujících hospitalizaci. Tamní guvernér Andrew Cuomo řekl, že za posledních 24 hodin bylo v jeho státě přijato do nemocnice 200 nakažených, o den dříve jich bylo 586. Guvernér poznamenal, že je to nejnižší počet od počátku koronavirové "noční můry", což značí, že karanténní opatření v podobě sociálního odstupu fungují.

Cuomo zároveň varoval, že po uklidnění situace je možné očekávat návrat infekce ve vlnách. V této souvislosti poukázal na pandemii chřipky v roce 1918, o které řekl, že měla tři vlny.

Trump řekl, že chce znovuotevřít ekonomiku s velkým rachotem

Americký prezident Donald Trump na brífinku ve středu místního času řekl, že by chtěl ekonomiku navrátit k chodu s "velkým rachotem", ale než se to stane, bude muset začít v USA ubývat lidí, kteří umírají na koronavirus. Ve Spojených státech si nemoc covid-19 podle údajů zveřejňovaných Univerzitou Johnse Hopkinse vyžádala asi 14.530 životů, což je po Itálii a Španělsku nejvíce na světě. Nakazilo se přes 429.000 Američanů.

Trump podle agentury Reuters neřekl, kdy by chtěl umožnit rozjezd ekonomiky, ale jeho hlavní ekonomický poradce Larry Kudlow v úterý uvedl, že je možné, že by se tak mohlo stát za čtyři až osm týdnů.

"Američané budou dál bojovat, až zvítězí a zajistí zářnou budoucnost, jakou si naši občané tolik zaslouží, zejména poté, co budou mít za sebou tuto noční můru, tuto odpornou bestii," prohlásil Trump v souvislosti s epidemií nemoci covid-19.

Agentura Reuters připomíná, že Trump, který v listopadových prezidentských volbách usiluje o znovuzvolení, by chtěl, aby se činnost v hospodářství obnovila co nejrychleji, jeho zdravotní poradci ovšem nabádají k opatrnosti. Obávají se, že pokud by se život vrátil k normálu příliš brzy, mohlo by to vést k další vlně epidemie.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dnes umožnilo lidem z klíčových odvětví, jako je zdravotnictví, kteří přišli do styku s někým nakaženým koronavirem, aby se vrátili do práce, pokud se u nich neprojevují žádné příznaky infekce. Musejí ovšem nosit roušku nebo si dvakrát denně měřit teplotu. Podle dřívějšího nařízení CDC měli zůstat dva týdny v domácí izolaci.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo, který na brífinku vystoupil spolu s Trumpem, řekl o Číně, že "nyní není vhodná doba na odvetu. Nicméně pro jasnost a transparentnost doba vhodná je". Podle čínských úřadů zemřelo v nejlidnatější zemi světa na koronavirus okolo 3000 lidí, což Trump a další činitelé vzhledem k bilanci z ostatních zemí zpochybňují.