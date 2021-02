V USA zemřelo po nákaze koronavirem přes půl milionu lidí

Washington - Ve Spojených státech zemřelo po nákaze koronavirem již více než půl milionu lidí. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse, která monitoruje průběh pandemie. Jedná se o nejvyšší údaj ze všech světových zemí, podle listu The New York Times je to více, než kolik Američanů zemřelo v obou světových válkách a ve válce ve Vietnamu dohromady. První úmrtí spojované s covidem-19 USA zaznamenaly na začátku loňského února.

Spojené státy evidují 19 procent ze všech úmrtí spojovaných s nákazou koronavirem na světě, ačkoliv tvoří jen čtyři procenta světového obyvatelstva. Registrují rovněž největší počet potvrzených pozitivních nálezů na SARS-CoV-2 na světě, a to přes 28 milionů. V současné chvíli tam však již několik týdnů polevuje dosud nejčernější vlna pandemie, která vyvrcholila v půlce ledna. Od té doby rychle klesá počet lidí hospitalizovaných s těžkým průběhem covidu-19 i údaje o nově infikovaných.

Prezident Joe Biden s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou si dnes připomenou obrovské ztráty na životech při akci v Bílém domě, při níž Biden pronese projev. Následně se rozezní zvony Washingtonské národní katedrály, odbíjí na počet obětí pandemie 500krát. Biden rovněž nařídil na pět dní spustit všechny vlajky na federálním území na půl žerdi.

USA zaznamenaly první případy koronaviru podobně jako většina dalších zemí na začátku loňského roku. Prvních 100.000 zemřelých úřady ohlásily v květnu. Do září se počet úmrtí spojených s covidem-19 zdvojnásobil, země totiž prošla přes letní měsíce druhou vlnou pandemie, která sice přinesla větší množství nakažených než prvotní rozmach nákazy, počty zemřelých se však natolik dramaticky nezvýšily.

V prosinci počet obětí překonal hranici 300.000 s tím, jak Spojené státy vstupovaly do smrtícího období kolem Vánoc, během nějž zemřelo 230.000 lidí za méně než tři měsíce. Mezi prosincem a únorem USA zaznamenaly 46 procent ze všech úmrtí na covid-19.

Virus se v prvních fázích epidemie šířil především ve velkých amerických městech. V nejlidnatějším New Yorku k dnešnímu dni zemřelo 28.000 lidí, na počet obyvatel je to téměř dvakrát více, než činí celoamerický průměr. Nákaza však v dalších měsících postihla i venkovské oblasti, které byly první vlny více méně ušetřeny.

Za výjimečně vysokými počty zemřelých i nakažených v USA stojí podle agentury Reuters dlouhodobě chybějící jednotná a celostátní strategie pro boj s pandemií. Administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který ve funkci skončil letos v lednu, totiž nechávala vyhlašování protiepidemických opatření do značné míry na jednotlivých státech. Samotný Trump rovněž velmi často virus ve veřejných vyjádřeních podceňoval a vyjadřoval se v rozporu s tvrzeními expertů z vlastního krizového štábu pro boj s nákazou.

"Ta čísla jsou neskutečná," prohlásil přední epidemiolog Anthony Fauci, který je Bidenovým hlavním zdravotnickým poradcem. "Pokud se ohlédnete do minulosti, dařilo se nám hůře, než téměř jakémukoliv jinému státu, a to jsme vysoce rozvinutá, bohatá země," dodal.