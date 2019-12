V USA zemřel herec René Auberjonois, který hrál ve filmu MASH

Ve věku 79 let v neděli zemřel americký herec René Auberjonois (na snímku z roku 2013), který proslul zejména rolí Otce Mulcahyho ve filmu MASH.

Ve věku 79 let v neděli zemřel americký herec René Auberjonois (na snímku z roku 2013), který proslul zejména rolí Otce Mulcahyho ve filmu MASH. ČTK/AP/Richard Shotwell

Los Angeles - Ve věku 79 let v neděli zemřel americký herec René Auberjonois, který proslul zejména rolí Otce Mulcahyho ve filmu MASH. Auberjonois skonal ve svém domě v Los Angeles na rakovinu plic, řekl agentuře AP jeho syn Rémy-Luc Auberjonois.

Auberjonois se narodil v New Yorku v roce 1940 do slavné rodiny. Jeho otec Fernand Auberjonois, který pocházel ze Švýcarska, byl zahraničním korespondentem amerických novin a zároveň vnukem post-impresionistického malíře Reného Auberjonoise. Jeho matka Laure Louise Napoléone Eugénie Caroline Muratová byla francouzskou šlechtičnou a vzdálenou příbuznou Napoleona Bonaparteho. Mladý René Auberjonois s nimi vyrůstal v New Yorku, Paříži i v Londýně.

Jeho první významnou filmovou rolí byl právě vojenský kaplan, Otec John Mulcahy, ve filmu MASH z roku 1970. Zahrál si ale i vědce Roye Bagleyho ve slavném snímku King Kong (1976) a následně se objevil i jako Odo v televizním seriálu Star Trek: Hluboký vesmír devět (1993 - 1999).