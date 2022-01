V USA zatkli muže, který děsil literární svět krádežemi nevydaných rukopisů

New York - Ve Spojených státech zatkl Federální úřad pro vyšetřování (FBI) muže, který léta děsil nakladatele po celém světě svými propracovanými podvody a krádežemi nevydaných rukopisů známých autorů. Mezi postiženými byly například spisovatelky Margaret Atwoodová a Sally Rooneyová. Podle deníku The Guardian je podezřelým 29letý zaměstnanec britského nakladatelství Simon & Schuster, kterému se podařilo oklamat známé redaktory, agenty a dokonce i porotce Bookerovy ceny.

Ital Filippo Bernardini byl zatčen ve středu po svém příletu na newyorské letiště Johna F. Kennedyho. Zástupce FBI uvedl, že dotyčný je podezřelý z toho, že "se vydával za jiné osoby a pomocí podvodu oklamal nebo se pokusil oklamat stovky lidí". U soudu bude čelit obvinění z podvodu a krádeží identity. Od roku 2016 muž podle FBI založil více než 160 podvodných internetových domén, s jejichž pomocí se snažil od zaměstnanců nakladatelství a agentů vylákat nevydané rukopisy nebo informace o chystaných projektech a prodeji filmových práv.

Nakladatelství Simon & Schuster v prohlášení uvedlo, že obvinění proti Bernardinimu jsou pro něj "šokující a hrozivá". Zatím dočasně mu proto pozastavilo zaměstnanecký poměr.

Lidé z nakladatelské branže se podle The Guardian léta snažili marně přijít na to, kdo za rozsáhlými podvody stojí a co je jejich motivem. Žádný z podvodně získaných rukopisů se nikdy neobjevil on-line a pachatel nepožadoval výkupné, ani firmy jinak nevydíral.