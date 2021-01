V USA zatkli dva demonstranty, jejichž fotky obletěly internet

Washington - Američtí federální agenti zatkli další dva účastníky středečních nepokojů v sídle amerického Kongresu, jejichž fotografie obletěly celý svět na sociálních sítích a stránkách novin. Jedná se o muže, který byl vyfocen s řečnickým pultíkem předsedy Sněmovny reprezentantů a takzvaného Šamana QAnon, který do Kongresu vtrhl s kožešinovou čepicí s rohy, napsal list The Guardian.

Jacob Chansley, známý také jako Jake Angeli, se stal zřejmě nejzapamatovatelnější tváří výtržností, při nichž příznivci prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kongresu, kde kradli a ničili vybavení. Chansley je známým vyznavačem spiklenecké teorie QAnon oblíbené na krajní pravici a na protestní shromáždění ve Washingtonu přijel s pomalovaným obličejem, svlečený do půl těla a s kopím, na němž byla americká vlajka.

Podle ministerstva spravedlnosti se sám nahlásil na Washingtonské pobočce Federálního úřadu pro vyšetřování a agentům řekl, že přijel se skupinou dalších podobně smýšlejících lidí z Arizony kvůli výzvám prezidenta. Ten opakovaně vyzýval, aby všichni "patrioti" dorazili 6. ledna do Washingtonu, kde měl Kongres oficiálně potvrdit vítězství demokrata Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách.

FBI zatkla rovněž Adama Christiana Johnsona, který na fotografii velmi často zobrazované v médiích mává do objektivu s rozjařeným výrazem, zatímco v druhé ruce nese řečnický pultík ze sálu dolní komory Kongresu. Johnson, který pochází z Floridy, svůj pochod Kapitolem rovněž živě vysílal na sociálních sítích.

Chansley před svým zatčením vyjadřoval nadšení ohledně toho, jak se jemu a dalším Trumpovým příznivcům podařilo ovládnout Kapitol. "To, že jsme přiměli skupinu zrádců ve funkcích dřepnout si, nasadit si plynové masky a utéct do jejich podzemního bunkru, to považuji za výhru," řekl stanici NBC. Nyní čelí stíhání kvůli násilnému vniknutí a výtržnictví na půdě Kapitolu.

Úřady zatkly rovněž jednoho muže, který dorazil do Washingtonu až den po nepokojích, policie u něj však našla útočnou pušku, pistoli a stovky nábojů. Do hledáčku úřadů se dostal kvůli textovým zprávám, v nichž hrozil zavražděním demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

U federálního soudu čelí obviněním nejméně 13 dalších lidí a asi 40 stíhají také úřady federálního okrsku District of Columbia, v němž se nachází Washington. Je mezi nimi například muž, který byl vyfocen v kanceláří Pelosiové s nohama na jejím pracovním stole.