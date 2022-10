V USA začne Turnaj mistryň, české tenistky ve dvouhře po dvanácti letech chybějí

Tenistky Barbora Krejčíková (zleva) a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Snímek je z 11. září 2022.

Tenistky Barbora Krejčíková (zleva) a Kateřina Siniaková triumfovaly ve čtyřhře na US Open a zkompletovaly grandslamovou sbírku úspěchů. Snímek je z 11. září 2022. ČTK/AP/Matt Rourke

Fort Worth (USA) - Po dvanácti letech bez české zástupkyně ve dvouhře, ale s obhájkyněmi titulu Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou v deblu začne v pondělí v americkém Fort Worthu tenisový Turnaj mistryň. Favoritkou v singlu je suverénní světová jednička a vítězka dvou letošních grandslamů Iga Šwiateková z Polska. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasy 7. listopadu.

České tenistky chybějí ve dvouhře prestižního turnaje poprvé od roku 2010. V posledních třech ročnících navíc startovaly vždy dvě. Loni se do hlavní části kvalifikovaly Krejčíková s Karolínou Plíškovou, v letech 2018 a 2019 hrála vedle Plíškové Petra Kvitová. Předloni byla soutěž zrušena kvůli pandemii koronaviru.

Trojnásobná semifinalistka Plíšková chybí na turnaji po sedmi letech. V žebříčku WTA se propadla na 32. místo. Nejvýše postavenou Češkou je šestnáctá Kvitová, vítězce Turnaje mistryň z roku 2011 ale zhasla poslední šance kvalifikovat se do Fort Worthu na turnaji v Guadalajaře. Stejně na tom byla i jednadvacátá hráčka světa Krejčíková.

Brněnská rodačka Krejčíková přesto nebude po sezoně ovlivněné jarním zraněním lokte v elitní společnosti chybět. S deblovou parťačkou Siniakovou zaútočí z pozice nasazených jedniček na druhý triumf za sebou. "Těšíme se na Fort Worth v Texasu a doufáme, že obhájíme titul," citoval web WTA Krejčíkovou. Česká dvojice je na Turnaji mistryň počtvrté za sebou a může titul obhájit jako sedmý pár v historii.

Olympijské vítězky z Tokia vyhrály letos Australian Open, Wimbledon a triumfem na US Open zkompletovaly kariérní grandslam. Na Roland Garros odstoupily kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus. "Kdyby nám někdo řekl, že vyhrajeme tři grandslamy, jen bych si pomyslela: To by bylo úžasné," řekla Siniaková, které patří první místo v deblovém žebříčku.

Před Turnajem mistryň spolupráci s Krejčíkovou ocenila. "Když jedna z nás něco udělá, druhá už ví, kam se pohybovat a na co se připravit. Nemusíme se navzájem moc domlouvat, protože to už víme. To nám při pohybu na kurtu hrozně pomáhá," uvedla Siniaková.

Hlavními vyzyvatelkami českých reprezentantek mohou být Američanky Cori Gauffová s Jessicou Pegulaovou, Kanaďanka Gabriela Dabrowská s Mexičankou Giulianou Olmosovou nebo Anna Danilinová s Beatriz Haddadovou Maiaovou. Kazašsko-brazilská dvojice naposledy vyřadila Krejčíkovou a Siniakovou v semifinále v Guadalajaře.

Ve dvouhře chybí vedle českých tenistek loňská vítězka Garbiňe Muguruzaová. Devětadvacetiletá Španělka neprožila povedenou sezonu a klesla na 57. místo žebříčku WTA. Vedle favoritky Šwiatekové zabojují o titul Pegulaová, Gauffová, Uns Džábirová, Caroline Garciaová, Aryna Sabalenková, Darja Kasatkinová a Maria Sakkariová.

Termín Turnaje mistryň byl terčem kritiky, neboť se koná těsně před Pohárem Billie Jean Kingové. Týmová soutěž, známá dříve jako Fed Cup, startuje v Glasgow den po finále ve Fort Worthu. Kvůli termínové kolizi bude chybět právě Šwiateková, jež měla s polským výběrem vyzvat v základní skupině také českou reprezentaci. Naopak Krejčíková se Siniakovou by měly přesun do skotského dějiště stihnout. Češky zahájí turnaj 10. listopadu.

Texaské dějiště Fort Worth zaskočilo za plánovaný Šen-čen poté, co WTA kvůli nevyjasněné aféře kolem bývalé světové deblové jedničky Pcheng Šuaj pozastavila konání jakýchkoli akcí v Číně. Hraje se na tvrdém povrchu v Dickies Areně, dotace turnaje činí pět milionů dolarů.