V USA vyšly desítky tisíc lidí za zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní

Chuck Kabacinski při pochodu March for Our Lives ve Washingtonu 11. června 2022. ČTK/AP/Jose Luis Magana

Washington - Ve Washingtonu vyšly do ulic tisíce lidí, kteří žádají přísnější zákony ohledně držení palných zbraní. Další stovky akcí v rámci platformy Pochod za naše životy (March for Our Lives) se dnes uskuteční po celých Spojených státech, uvedla agentura AP. Demonstrace reagují na střelbu ve škole v texaském městě Uvalde, kde při útoku střelce zahynulo 21 lidí. Hlavním vzkazem demonstrantů podle agentury Reuters je, že nečinnost zákonodárců zabíjí Američany. Organizátoři očekávají dnes v ulicích desítky tisíc lidí.

Fotogalerie

Ve Washingtonu se podle organizátorů shromáždilo 40.000 lidí. Mezi demonstranty byla i starostka Washingtonu Muriel Bowserová . "Máme toho dost," uvedla starostka. "Mluvím jako starostka a matka, mluvím za miliony Američanů a za americké starosty, kteří žádají, aby Kongres dělal svou práci," uvedla politička, podle které je úkolem parlamentu ochránit lidi před násilím páchaném střelnými zbraněmi. V projevech lidé vyzývali senátory, aby podpořili zpřísnění zákonů ohledně držení zbraní. Mezi řečníky bylo i několik lidí, kteří přežili střelby ve školách či na jiných místech.

Hlavním cílem demonstrantů je apelovat na členy Kongresu, aby zpřísnili legislativu týkající se držení střelných zbraní. "Nedovolíme vám sedět s rukama v klíně, zatímco lidé dále umírají," uvedl na adresu zákonodárců jeden z pořadatelů protestů Trevon Bosley.

Pochodům vyjádřil podporu americký prezident Joe Biden. Podle něj požadavky protestujících podporuje "většina Američanů i držitelů zbraní". Americká Sněmovna reprezentantů tento týden podpořila balíček opatření, který ztěžuje přístup ke zbraním. Hlasování kopírovalo téměř přesně stranické rozdělení - demokraté hlasovali pro, zatímco republikáni striktnější regulaci dlouhodobě odmítají. Legislativa ale nemá šanci projít Senátem, kde obě strany drží přesně polovinu křesel, uvedla agentura Reuters.

První Pochod za naše životy byl svolán v roce 2018 po útoku na školu v Parklandu na Floridě, kde střelec zabil 19 lidí. V texaském Uvalde zahynulo 19 dětí a dvě učitelky. Hromadných útoků střelnou zbraní bylo v USA letos nejméně 246.