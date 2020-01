V USA se objevil první případ nákazy koronavirem z Wu-chanu

Peking - Nejméně šest lidí už podlehlo novému typu koronaviru, který se nedávno objevil v Číně a způsobuje onemocnění plic. Čínské úřady nákazu potvrdily u více než 300 osob a nově varovaly, že se může přenášet z člověka na člověka. Jednotlivé případy onemocnění hlásí i některé okolní země, první potvrzený případ hlásí úřady ve Spojených státech. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že se v příštích dnech bude virus pravděpodobně šířit do dalších dosud nezasažených oblastí. Ve středu se sejde krizový výbor WHO, který rozhodne, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze.

V Číně zaznamenali od pondělí více než 70 nových případů. Většina nemocných případů (270) pochází z provincie Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, kde byla nákaza zaznamenána poprvé. Další případy hlásí také metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Če-ťiang. Přenos dosud málo prozkoumaného koronaviru z člověka na člověka potvrdily čínské úřady u dvou pacientů v jihočínské provincii Kuang-tung, kde se nakazilo také 15 zdravotníků. Pět nových případů hlásí úřady v téměř třicetimilionovém městě Čchung-čching na jihozápadě země.

Kromě Číny se nákaza potvrdila ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Jedná se přitom o lidi, kteří předtím byli ve Wu-chanu. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

První potvrzený případ ve Spojených státech ohlásilo federální Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Koronavirus byl diagnostikován u cestujícího z Číny v Seattlu. Mluvčí CDC slíbil zveřejnit podrobnosti později. Úřady začaly prověřovat cestující z Číny na třech amerických letištích minulý týden.

Nový virus se objevil v době, kdy se Čína připravuje na oslavy příchodu nového lunárního roku. V době volna, které letos připadá na 24. až 31. ledna, se tak po celé zemi budou přesouvat miliony lidí, čímž podle expertů prudce roste nebezpečí dalšího šíření nákazy.

Původ viru označovaného jako 2019-nCoV zatím není známý, podle WHO se ale zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Někteří z prvních pacientů pracovali nebo nakupovali na stejném trhu ve Wu-chanu, kde se prodávaly ryby, mořské plody a další živočišné produkty.

Experti se domnívají, že nový virus není tak smrtící jako SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), který v letech 2002-2003 postihl jižní Čínu a vyžádal si v několika zemích a oblastech přes 700 obětí. Zároveň ale upozorňují, že se o původu 2019-nCoV ví velmi málo. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel.

WHO by mohla na středeční schůzce rozhodnout, že vydá celosvětově závazná pravidla zacílená na zamezení dalšího šíření nákazy, včetně vyhlašování karantény, uzavírání hranic nebo omezení mezinárodního cestovního ruchu.

České ministerstvo zahraničí nabádá ke zvýšené opatrnosti při návštěvě Wu-chanu a radí nezdržovat se zbytečně v místech s velkou koncentrací osob a používat preventivně ústní roušky. Vzhledem k tomu, že ČR nemá přímé letecké spojení s Wu-chanem, tak se nyní nezvažuje příletový screening u leteckých pasažérů, sdělila ČTK Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Kvůli obavám z šíření nového viru dnes citelně oslabují akcie v Číně i dalších asijských zemích. Největší ztráty zaznamenaly letecké společnosti a provozovatelé zábavních center, zájem je naopak o akcie farmaceutických společností. Oslaboval také čínský jüan vůči americkému dolaru. Z obav naopak těží japonsky jen a švýcarský frank, tedy měny považované investory za bezpečné útočiště v období nejistoty.

Čínské rezervační platformy kvůli koronaviru nabízejí možnost bezplatně zrušit rezervaci cesty do zasažené oblasti. Některé umožňují cestu bezplatně zrušit i zákazníkům, kteří skončili v karanténě anebo jim byl koronavirus diagnostikován.