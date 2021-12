V USA rychle přibývá dětí hospitalizovaných kvůli covidu-19

Ilustrační foto - Zdravotníci na oddělení pro pacienty s nemocí covid-19 v nemocnici v New Yorku, 27. května 2020.

Ilustrační foto - Zdravotníci na oddělení pro pacienty s nemocí covid-19 v nemocnici v New Yorku, 27. května 2020. ČTK/AP/John Minchillo

Washington - V USA muselo být na konci prosince s covidem-19 hospitalizováno nově 378 dětí. Podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je to ve skupině občanů do 18 let oproti předchozímu týdnu 66procentní nárůst. V USA zaznamenali ve čtvrtek za minulých 24 hodin 580.000 nových nákaz, což je dosud nejvyšší denní údaj v zemi a dvojnásobek ve srovnání s růsty nákazy minulou zimu.

Hospitalizací ani úmrtí ale tímto tempem nepřibývá, což posiluje naději, že varianta omikron je mírnější než delta. V minulých dvou týdnech se denní počty úmrtí snížily o pět procent a činí v průměru 1221 případů. Hospitalizací v celé populaci přibylo o 15 procent na průměrných 78.781 denně.

Počet dětí, jež bylo nutné hospitalizovat, je ale znepokojivý a odborníci vyzývají občany, aby své děti nechali očkovat. Za růstem dětské hospitalizace je podle nich vysoká nakažlivost omikronu.

Současný počet hospitalizovaných dětí je vyšší než v září při minulé vlně nákazy způsobené variantou delta. Hospitalizací přibývá nyní také ve věkové skupině 18 až 29 let. Poměr těžkých případů mezi nezletilými zůstává ve srovnání s jinými věkovými skupinami nižší.

Podle údajů americké pediatrické akademie mělo covid-19 v týdnu do 23. prosince 200.000 dětí, což je o 50 procent více ve srovnání s týdenními přírůstky na začátku měsíce.

"V této vlně omikronu jsme svědky rekordního počtu pozitivních případů covidu-19 u dětí," řekl Jim Versalovic z houstonské dětské nemocnice, která je největší v zemi. Nyní je tam s covidem-19 léčeno 50 dětí, což je čtyřikrát více než minulý týden. Větší počet hospitalizací u dětí má také New York.

Poradce vlády v otázkách epidemie Anthony Fauci řekl, že je třeba rozlišovat, zda jsou děti v nemocnici "s" covidem-19, nebo "kvůli" němu. V zimním období se mohou podle něj děti v nemocnicích ocitnout kvůli jiným virovým onemocněním a během hospitalizace je pak diagnostikován i covid-19.

Všichni odborníci kladou rodičům na srdce nechat děti očkovat. V 330milionových USA je podle CDC plně očkováno 62 procent občanů a skoro tři čtvrtiny mají aspoň první dávku. Z plně očkovaných už téměř 69 procent dostalo i posilující dávku.

U dětí je situace méně příznivá - ve skupině dětí od pěti do jedenácti let bylo na konci prosince naočkováno méně než 15 procent dětí. Ze skupiny 12 až 17letých je plně naočkováno něco přes 50 procent dětí.

Versalovic řekl, že děti léčené v jeho nemocnici jsou neočkované. Skupina od pěti do 11 let se ale očkuje v USA teprve od začátku listopadu.