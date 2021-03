V USA rapidně přibylo rasistické propagandy, uvedla organizace

Washington - Ve Spojených státech v loňském roce rapidně přibylo materiálů šířících rasistickou propagandu. Ve své nové zprávě to uvedla nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL), která zaregistrovala 5125 případů hlásání rasistických a antisemitských hesel nebo informací namířených proti sexuálním menšinám na letácích, samolepkách či transparentech. Oproti roku 2019, kdy takových incidentů evidovala 2724, je to skoro dvojnásobek, uvedla agentura AP.

Množství rasistické propagandy bylo loni nejvyšší od roku 2016, kdy Liga proti hanobení začala tyto materiály monitorovat. Propaganda šířená po internetu je podle organizace mnohem hůře měřitelná, nicméně ADL se domnívá, že takových případů byly loni pravděpodobně na webech miliony. Američtí zastánci svrchovanosti bělochů a krajně pravicové skupiny se pomocí fyzických letáků nebo transparentů mimo jiné často snaží přilákat pozornost právě k materiálům, které jsou na internetu.

Podle Orena Segala z ADL tak získávají pozornost a přitom snižují riziko odhalení a zatčení. "Propagační literatura pomáhá zvýšit náborové snahy a šířit strach zacílením na specifické skupiny, včetně židovských, černošských, muslimských, LGBTQ komunit a nebělošských imigrantů," míní Segal. "Zastánci svrchovanosti bělochů se jeví více povzbuzení než kdy dříve. Extremisty mohl dále povzbudit volební rok, pandemie a další faktory," uvedl podle listu The Guardian ředitel organizace Jonathan A Greenblatt v tiskové zprávě. Podle Christiana Piccioliniho, jenž sám býval krajně pravicovým extremistou, ale později založil skupinu věnující se deradikalizaci, vnímají zastánci svrchovanosti bělochů období krizí jako příležitost k náboru nových členů.

Za zvýšeným množstvím nenávistných zpráv v USA stálo přinejmenším 30 známých uskupení. Tři z nich - Patriotická fronta, Asociace evropského dědictví v New Jersey a Nacionalistický sociální klub - však byly podle ADL nejaktivnější a jsou zodpovědné za 92 procent zaznamenané propagandy. Hesla propagující nesnášenlivost se objevila ve všech amerických státech kromě Havaje. Nejvíce případů se objevilo v Texasu, Washingtonu, Kalifornii, New Jersey nebo New Yorku, upřesnila Liga proti hanobení, která vznikla v roce 1913 jako nástroj pro boj s antisemitismem.

Naopak úbytek materiálů s rasistickou propagandou oproti roku 2019 ADL zaznamenala v kampusech vysokých škol, z velké části pravděpodobně v důsledku pandemie a malému množství fyzicky přítomných studentů. Zatímco v roce 2019 organizace v kampusech evidovala 630 případů šíření propagandy zastánců svrchovanosti bělochů, loni to bylo 303.