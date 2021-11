V USA propustili muže vězněného přes 40 let za vraždy, soud jej očistil

Soud v americkém státě Missouri v úterý zprostil viny Kevina Stricklanda (na snímku), který strávil přes 40 let za mřížemi za trojnásobnou vraždu z roku 1978. Dnes 62letý muž vždy trval na své nevině a soudce nyní dospěl k závěru, že byl poslán do vězení neoprávněně.

Jefferson City (USA) - Soud v americkém státě Missouri v úterý zprostil viny Kevina Stricklanda, který strávil přes 40 let za mřížemi za trojnásobnou vraždu z roku 1978. Dnes 62letý muž vždy trval na své nevině a soudce nyní dospěl k závěru, že byl poslán do vězení neoprávněně. Jediná svědkyně v případu, která Stricklanda označila za spolupachatele, se po letech pokusila své svědectví odvolat.

Stricklanda v návaznosti na úterní verdikt propustili z vazby po téměř 15.500 dnech, uvedla stanice BBC. Podle ní jde o nejdelší neoprávněné věznění v dějinách Missouri a jeden z nejhorších přiznaných případů tohoto druhu ve Spojených státech. "Nemyslel jsem si, že ten den přijde," řekl propuštěný vězeň novinářům.

Za vraždy tří lidí ve věku 20 až 22 let Stricklanda odsoudili v roce 1979. Soud mu vyměřil doživotní odnětí svobody bez nároku na podmínečné propuštění v prvních 50 letech trestu. Strickland od začátku tvrdil, že v čase zločinu byl doma a díval se na televizi, s místem činu jej nikdy nespojil žádný fyzický důkaz.

Tři oběti v domě v Kansas City v dubnu 1978 zabila čtveřice útočníků, přičemž jedna 20letá dívka se dokázala zachránit předstíráním, že je mrtvá. Cynthia Douglasová pak na policejní stanici ukázala na Stricklanda jako na jednoho z pachatelů, když policie tohoto mladého černocha zatkla na základě domněnky přítele její sestry. Není přitom vyloučeno, že Douglasová byla pod nátlakem vyšetřovatelů, uvádí BBC.

Žena se později pokusila své svědectví stáhnout, ovšem zemřela dříve, než tak mohla formálně učinit. Její matka, sestra i dcera nicméně před soudem vypověděly, že před lety ukázala na "špatného člověka". Kromě toho další z mužů odsouzených v dané kauze vypověděl, že Strickland s vraždami neměl nic společného, napsal deník The New York Times.

Soudce James Welsh jej nyní zprostil viny po třídenním líčení, které si vyžádala prokuratura okresu Jackson. Státní zastupitelství vystoupilo s tím, že důkazy použité k odsouzení Stricklanda byly od té doby buďto staženy, nebo vyvráceny. "Za těchto unikátních okolností je důvěra soudu v odsuzující verdikty vůči Stricklandovi natolik podkopaná, že je nemůže ponechat v platnosti," uvedl Welsh a nařídil odsouzeného okamžitě propustit.

"Nejsem nutně naštvaný. Je to náročné," popisoval následně Strickland své pocity. Uvedl, že se v něm mísí radost, žal i strach. Řekl, že teď by se rád zapojil do snah předejít podobným případům, jako je ten jeho. Systém trestní justice je podle něj potřeba "zbořit a předělat".

BBC podotýká, že Strickland byl uznán vinným až při svém druhém procesu, v němž na rozdíl od toho prvního rozhodovala porota tvořená čistě bělochy. Přestože byl nyní verdikt uznán jako chybný, Strickland nemá nárok na žádné odškodné. Stát Missouri jej vyplácí pouze lidem osvobozeným na základě analýzy DNA.