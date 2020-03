V USA přibylo téměř 300 obětí, Trudeau slíbil v Kanadě podporu firmám

Armádní nemocniční loď USNS Comfort připlula 30. března 2020 do New Yorku. V pozadí jsou mrakodrapy na Manhattanu.

New York/Ottawa - V USA evidují 140.904 případů nemoci COVID-19, počet obětí se zvýšil na 2405. Údaje jsou předběžné, nejsou založeny na hlášení jednotlivých států. Podle starosty De Blasia je příští neděle pro New York kritickým dnem D. Epidemie koronaviru má v Kanadě 66 obětí, o tří víc než v neděli. Počet nakažených stoupl z 6258 na 6671. Trudeau oznámil masivní dotace firmám.

Ve Spojených státech je k dnešnímu dni 140.904 zjištěných případů nemoci COVID-19, počet obětí choroby se zvýšil z nedělních 2112 na 2405. Oznámilo to Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Údaje jsou podle něj předběžné, nejsou založeny na hlášení jednotlivých států. V neděli CDC registroval v USA 122.653 nemocných.

Podle mapy zveřejněné dnes v deníku The New York Times doporučila občanům vzhledem k epidemii nevycházet zatím víc než polovina amerických států. Jde o hustě osídlené státy při tichomořském a atlantickém pobřeží, region v oblasti Velkých jezer a z vnitrozemských států Colorado, Kansas a Nové Mexiko. Podle statistiky newyorského listu platí doporučení pro 248 milionů Američanů žijících ve 29 státech a 14 velkých městech.

Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse, která statistiku šíření koronaviru v USA průběžně sleduje, je k dnešnímu dni v USA nakaženo přes 148.000 lidí, 2599 nákaze podlehlo a 4865 se zotavilo. Nejvíc lidí zemřelo v New Yorku (776), za nímž následuje Washington (144) a New Orleans (73).

De Blasio: Příští neděle je pro New York kritickým dnem D

Pokud vláda nedodá New Yorku do neděle potřebné zdravotnické zařízení, pak v tomto nejpostiženějším americkém městě zemřou lidé, kteří by zemřít nemuseli. V rozhovoru pro televizi CNN to dnes řekl newyorský starosta Bill de Blasio. "Neděle je den D, potřebujeme pomoc do neděle," konstatoval starosta. Ve státu New York, jehož je stejnojmenné město součástí, zemřelo od neděle na COVID-19 dalších 253 lidí. Celkový počet obětí nákazy v tomto nejhůře zasaženém státě se tak vyšplhal na 1218, uvedl tamní guvernér Andrew Cuomo.

Do New Yorku dnes dorazila armádní nemocniční loď USNS Comfort, která má zdravotníkům pomoci zvládnout současnou koronavirovou krizi ve velkoměstě. Na lodi se nachází mimo jiné 12 operačních sálů, asi tisíc lůžek, jednotka intenzivní péče, laboratoř i lékárna. O nemocné se bude starat 1100 lékařů a zdravotníků. Loď, která byla do New Yorku vyslána i po teroristických útocích z 11. září 2001, bude mít na starosti léčbu pacientů s jinými obtížemi než je nákaza koronavirem. Ostatním lékařům ve městě se tak uvolní ruce, uvedla agentura AP.

Nemocnice v New Yorku jsou přeplněny. Guvernér Cuomo dnes požádal zdravotníky ze všech koutů USA, aby přijeli do státu a nabídli svou pomoc, čímž poskytnou úlevu místním lékařům. Slíbil přitom, že místní doktoři a sestry následně přijedou pomoci do jiných částí země, pokud by později potřebovaly pomoc samy.

Ve státu New York za poslední den přibylo téměř 7000 nově nakažených. Celkem odtud pochází téměř polovina ze všech 148.000 infikovaných v USA a také skoro polovina z necelých 2600 mrtvých. Většina lidí zemřela v posledních několika dnech. Samotné město New York evidovalo v neděli 776 úmrtí na nemoc COVID-19.

Americká televizní stanice CNN rovněž informovala, že v newyorském Central Parku vzniká polní nemocnice, která bude mít pro pacienty s koronavirem 68 lůžek. Jak uvedl de Blasio, nemocnice by měla začít fungovat v úterý.

Starosta New Yorku dnes po připlutí lodi prohlásil, že město potřebuje do konce května ztrojnásobit počet nemocničních lůžek, jež má k dispozici. Poděkoval také americké armádě, federální vládě i prezidentovi Donaldu Trumpovi za pomoc, kterou podle něj New York zoufale potřebuje.

De Blasio přitom Trumpa o několik hodin dříve kritizoval za jeho předchozí výroky, v nichž prezident naznačoval, že doktoři ve městě kradou zdravotnické vybavení. "Kam ty roušky mizí? Mizí snad zadními dveřmi?" řekl Trump v neděli před novináři. De Blasio jeho výroky označil za urážlivé a odvětil, že by si zdravotníci zasloužili chválu a podporu namísto nepodložených obvinění z krádeže.

Trump podle mnohých pozorovatelů týdny pandemii zlehčoval. Nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová jeho jednání v neděli kritizovala a řekla, že si nechtěl připustit vážnost situace, což označila za "smrtelné". Následně prohlásila, že se domnívá, že prezidentovo jednání stálo řadu Američanů život.

Trump se dnes proti Pelosiové ohradil v telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News. "Podle mého názoru je (Pelosiová) nemocné štěně," řekl prezident. "Myslím si, že je to ostuda pro její zemi, její rodinu," dodal s odkazem na její výroky. Vztahy obou politiků jsou na bodu mrazu po řadu měsíců, zejména kvůli procesu ústavní žaloby na prezidenta, kterou Pelosiová iniciovala jako předsedkyně Sněmovny reprezentantů. Trumpa nakonec letos osvobodil Senát.

V Kanadě podlehlo epidemii 66 lidí, Trudeau slíbil podporu firmám

Epidemie koronaviru má v Kanadě 66 obětí, o tři více než v neděli. Oznámili to dnes místní zdravotníci. Počet nakažených stoupl z nedělních 6258 na 6671. Premiér Justin Trudeau ohlásil masivní finanční injekci firmám, která má zabránit hromadnému propouštění.

Vláda se rozhodla krýt část platu zaměstnanců ohrožených podniků. Vládní opatření pokryje 75 procent z vydělaných 58.700 kanadských dolarů ročně (přes milion Kč). Peníze nad tuto hranici už kompenzovány nebudou, vyplývá z vládního nařízení.

Podle agentury AP krok znamená, že kabinet prakticky "zestátnil" výplatní pásky mnoha privátních firem. Na kompenzaci mají nárok firmy, jejichž obrat se snížil o 30 a více procent. Rozhodnutí má zpětnou platnost od 15. března.

"Lidé si musejí práci udržet, aby tyto těžké časy přežili," řekl předseda kanadské vlády.

Kanadská vláda už dříve podobnou kompenzaci přislíbila drobným podnikatelům, opatření vyhlášené dnes je ale rozšířeno na všechny firmy bez ohledu na počet zaměstnanců.

Pokud budou podnikatelé pomoc vlády zneužívat, čeká je tvrdý trest, varoval Trudeau.