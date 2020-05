V USA přibylo 960 úmrtí s koronavirem, v sobotu to bylo 1225

Washington - Ve Spojených státech za uplynulých 24 hodin zemřelo 960 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala agentura AFP. Počet nově zemřelých je podstatně nižší než v předchozí den, kdy bylo zaznamenáno 1225 obětí.

Podle JHU se ve Spojených státech nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila už u 1.769.776 lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel 103.758 pacientů.

Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa.

Brazílie zaznamenala více než 33.000 nových nákaz koronavirem

Rekordních 33.274 případů nákazy koronavirem přibylo za posledních 24 hodin v Brazílii. Od začátku epidemie tak brazilské úřady evidují již téměř půl milionu infikovaných. V počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 předstihla Brazílie Francii a posunula se na čtvrté místo v pořadí nejhůře postižených zemí. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Podle brazilského ministerstva zdravotnictví za poslední den zemřelo v Brazílii s koronavirem dalších 956 pacientů a počet obětí se tak zvýšil na 28.834. Nakažených je v zemi 498.440.

Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie a Itálie.

Podle bilance agentury Reuters Latinská Amerika dosáhla v sobotu 50.000 úmrtí s koronavirem, zatímco počet případů infekce se v latinskoamerických zemích blíží milionu.