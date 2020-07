V USA přibylo 65.000 nakažených, španělské regiony zavádějí roušky

Washington/Moskva/Madrid - Spojené státy v úterý zaznamenaly přes 65.000 nově nakažených koronavirem, druhý nejvyšší počet od začátku pandemie, uvádí s odkazem na vlastní data agentura Reuters. V Rusku v úterý zůstal počet nově nakažených pod 6500, úmrtí přibylo 156. Více než polovina španělských regionů zavedla v posledním týdnu povinnost nošení roušek na veřejnosti, v Andalusii jsou nutné i na pláži.

USA zaregistrovaly dosud druhý nejvyšší počet nových infekcí

Spojené státy za úterý zaregistrovaly dosud druhý nejvyšší počet nově nakažených od začátku pandemie. Koronavirus se tam za 24 hodin prokázal u 65,682 lidí, dalších 919 pacientů s covidem-19 zemřelo. S odkazem na vlastní statistiky to uvedla agentura Reuters. Dosud nejvyšší denní počty pozitivních testů na koronavirus za úterý oznámily nejlidnatější státy Kalifornie a Texas.

Prezident Donald Trump v úterý kritizoval dva největší školní okrsky v Kalifornii, že se rozhodly po prázdninách nechat zavřené školy a vzdělávat děti dálkově. Trump dlouhodobě tlačí na otevření škol, protože jsou podle něj cestou k oživení silně zasažené americké ekonomiky. Na hospodářském úspěchu přitom prezident staví svou kampaň za znovuzvolení v listopadových volbách, píše Reuters.

Trump se kvůli svému přístupu k pandemii dostává do stále větších neshod s expertem ze svého vlastního krizového štábu pro boj s koronavirem Anthonym Faucim. Ten dnes Trumpova slova znovu nepřímo popřel, když prohlásil, že by se školní okrsky měly rozhodnout samy, zda chtějí za tamních podmínek učebny po prázdninách otevírat. Trump přitom v minulosti hrozil, že školám, jež neotevřou, zruší federální financování. Podle pozorovatelů však mají školy většinu prostředků od států a místních samospráv, prezident navíc na zrušení financí schválených Kongresem zřejmě nemá pravomoc.

V USA začal asi před šesti týdny po setrvalém poklesu opět růst denní počet nakažených, jež v posledních dnech často dosahuje rekordních hodnot. Dosud nejvyšší počty nakažených za úterý ohlásila Kalifornie a Texas, Florida v neděli zlomila celoamerický rekord, když zaregistrovala přes 15.000 infikovaných za 24 hodin. Tento stát na jihovýchodě země je nyní epicentrem pandemie v USA. Stejně jako Alabama a Severní Karolína v úterý zaznamenal dosud největší lokální nárůst zemřelých s covidem-19.

Trump, který dlouho odmítal nosit roušku na veřejnosti a nesouhlasil s nařízením povinného nošení obličejových masek některými guvernéry, dnes řekl, že by Američané měli tyto ochranné pomůcky nosit "když je to nutné". O víkendu se prezident poprvé objevil v roušce před kamerami při návštěvě nemocnice ve Washingtonu. Dříve však její nošení odmítal a dokonce posměšně komentoval svého demokratického soka do prezidentských voleb Joea Bidena, když se s rouškou objevil na veřejnosti již koncem května.

V Rusku v úterý zůstal počet nově nakažených pod 6500, úmrtí 156

V Rusku se v úterý proti pondělí sice mírně zvýšil denní přírůstek potvrzených nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, nicméně zůstal pod hranicí 6500. Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19, způsobovanou koronavirem, proti předchozímu dni naopak mírně poklesl.

Krizový štáb dnes dopoledne informoval, že za uplynulých 24 hodin v Rusku testy potvrdily 6422 nově nakažených koronavirem. Za pondělí jich přibylo 6248. Od vypuknutí epidemie úřady nejrozlehlejší země světa s přibližně 146 miliony obyvatel registrují celkem 746.369 pozitivně testovaných osob.

Agentura TASS s odvoláním na data poskytnutá dnes krizovým štábem vypočítala, že reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný, kleslo za uplynulý den na 0,98. V předchozích dnech se tento údaj pohyboval mírně nad hodnotou jedna.

Zatímco v pondělí nemoci covid-19 podlehlo 175 pacientů, během úterý jich zemřelo 156. Celkově tak v Rusku nyní registrují 11.614 těchto úmrtí.

Polovina španělských regionů zavedla roušky, Andalusie i na pláži

Více než polovina z téměř dvou desítek autonomních regionů Španělska zavedla podle televize RTVE v posledním týdnů kvůli koronaviru povinnost nošení roušek na veřejnosti nebo se k tomu v nejbližších dnech chystá. Ode dneška platí tato povinnost také v Andalusii, kde se roušky musí nosit i při přemisťování na pláži. V tomto turisty oblíbeném regionu na jihu země přitom nyní panují teploty vysoko přes 30 stupňů Celsia a v místech přesahují i 40 stupňů.

Výjimky mají v Andalusii pro nošení roušek na veřejnosti lidé, kteří je nemohou mít ze zdravotních důvodů. Nosit je nemusí děti do šesti let, ani ostatní při individuálním sportování. Na pláži se smí roušky sundat jen při koupání a slunění na místě, kde ale musí být dodržet bezpečný odstup (s výjimkou rodin). Za nenošení roušky hrozí pokuta sto eur (2700 Kč).

Andalusie nově také omezila počty účastníků pohřbů, ze 60 na 25 venku a ze 30 na 10 v uzavřeném prostoru. K tomuto kroku přistoupila poté, co se v obci Belicena (provincie Granada) na pohřbu 17leté dívky před několika dny nakazilo koronavirem 55 lidí, kteří navíc přijeli z různých provincií.

Roušky na veřejnosti jsou ve Španělsku povinné od 21. května, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Autonomní regiony nyní ale zavádí roušky na veřejnosti bez ohledu na to, zde lze odstupy dodržet či ne. Jako první to udělalo minulý týden Katalánsko, které je druhým nejpostiženějším regionem v nynější pandemii a v posledních několika týdnech registruje opět větší množství případů v lokálních ohniscích.

Naopak madridský region, který registruje od počátku pandemie nejvíce případů covidu-19 (72.695) i úmrtí v souvislosti s nákazou (8442), nehlásí v posledních dnech výrazný nárůst nakažených. V úterý v tomto regionu oznámilo ministerstvo zdravotnictví 25 nových případů. Madridský region podle RTVE zatím povinnost roušek nezvažuje, stejně jako to nechystá Valencie či španělská autonomní města v severní Africe Ceuta a Melilla.

Roušky od minulého týdne zavedla také Extremadura, Murcia, Aragonie, La Rioja či Baleárské ostrovy. V oblastech zvýšeného výskytu jsou podle RTVE roušky povinné i v Galicii a Baskicku, pár dalších regionů je zvažuje.

Na Baleárských ostrovech, které se jako první ze Španělska otevřely už v polovině června turistům (v rámci pilotního projektu tehdy jen německým), tento týden regionální vláda jedná o zpřísnění opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Důvodem je velké shlukování lidí, zejména večer a v noci, kdy tam turisté nedodržují bezpečné odstupy.

Agentura DPA s odkazem na zprávy médií napsala, že o víkendu na Mallorce nedodržovali bezpečné odstupy zejména turisté z Německa či Británie, z nichž někteří, často opilí, také objímali místní pouliční prodavače. V pondělí, kdy Baleáry zavedly povinnost roušek, zadržela večer policie 43letého opilého muže, který v Palma de Mallorca obcházel bary, neměl roušku, kašlal a lidem říkal, že má koronavirus. V úterý zatím místní úřady rozhodly, že posílí na Mallorce policejní hlídky, které budou dohlížet na dodržování pravidel proti šíření koronaviru.