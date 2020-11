V USA přes čtvrt milionu obětí, v Německu přibylo 22.609 nákaz

Washington/Berlín/Tokio - Ve Spojených státech zemřelo přes čtvrt milionu lidí nakažených koronavirem. V Německu přibylo 22.609 lidí s koronavirem, zemřelo 251. Polsko druhý den po sobě zaznamenalo nejvyšší denní bilanci obětí koronaviru, za 24 hodin zemřelo 637 lidí. Japonská metropole Tokio vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti poté, co tam denní nárůst případů nákazy koronavirem poprvé překonal hranici 500.

V USA zemřelo již přes čtvrt milionu lidí s covidem-19

Ve Spojených státech zemřelo od začátku pandemie přes čtvrt milionu lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie covidu-19 dlouhodobě sleduje. V absolutních číslech se jedná o nejvyšší údaj na světě. V zemi rovněž ve středu teprve podruhé překročil denní počet potvrzených infekcí hranici 170.000, zatímco denní počty zemřelých se tam přibližují maximům z letošního jara.

Jen od začátku září v souvislosti s covidem-19 zemřelo 50.000 Američanů, upozorňuje agentura DPA. V zemi se dosud koronavirem nakazilo přes 11,5 milionu lidí.

Podle JHU se ve středu nově potvrdila nákaza koronavirem u 170.161 osob. Zároveň byla ohlášena úmrtí dalších 1848 pacientů s covidem-19, uvádí stejný zdroj, jehož nejnovější denní bilance je nejvyšším 24hodinovým součtem od 7. května. Podle deníku The New York Times (NYT), který sestavuje vlastní statistiku, za středu přibylo 1923 mrtvých a sedmidenní průměr tak stoupl na 1246 případů. To je více než hodnota uváděná u letního vrcholu epidemie a číslo přibližně o 1000 nižší než jarní maximum.

V podstatě ve všech amerických státech kromě Havaje v posledních týdnech rychle rostou počty nakažených. Od začátku listopadu činil denní přírůstek v celých USA vždy více než 100.000 lidí, sedmidenní průměr však nyní dosahuje téměř 165.000, což jsou údaje nevídané v jakékoli jiné zemi.

Druhý nejvyšší počet mrtvých s koronavirem na světě eviduje Brazílie, třetí je Indie. Při přepočtu na velikost populace ale více pacientů s covidem-19 než v USA zemřelo v Belgii, ve Španělsku a v Argentině.

Ve Spojených státech se stále více testuje a tamní laboratoře nyní zpracují asi 1,5 milionu vzorků denně, což je podle zpravodajského webu Axios nárůst zhruba o 11 procent oproti minulému týdnu. Počet pozitivních nálezů se však za stejnou dobu zvýšil o 30 procent.

V nemocnicích po celých USA je nyní přes 79.000 pacientů s covidem-19 a zdravotníci narážejí na hranice svých možností. Řada států proto zavádí různě přísná společenská omezení namířená proti šíření viru. Město New York, jež provozuje největší systém veřejných škol v USA, dnes přerušilo prezenční výuku jen osm týdnů poté, co ji obnovilo po předchozí vlně pandemie.

Experti stále hlasitěji volají po sjednoceném přístupu k restrikcím ve všech amerických státech, které nyní boj s epidemií vedou v podstatě nezávisle na sobě. Donald Trump, který od prohraných prezidentských voleb prakticky nevystupuje před novináři a k šíření nákazy se skoro nevyjadřuje, minulý týden v komentáři ke slibným zprávám o potenciální vakcíně vzkázal, že jeho administrativa nebude prosazovat uzavírání ekonomiky a omezování pohybu obyvatel.

"Panuje viditelná absence celostátního kurzu," hodnotil situaci list NYT. Po jednotné strategii tento týden volal také přední odborník na infekční choroby a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci. Ten přitom uvedl, že jeho pracovní skupině zatím nebylo umožněno spolupracovat s týmem bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který byl skoro před dvěma týdny vyhlášen vítězem prezidentských voleb.

Kromě oslabených příprav na nástup nové americké administrativy vzbuzuje obavy také nadcházející období svátků, které tradičně provází setkání v rodinném kruhu. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Američany nabádá, aby se vyhnuli jakémukoli cestování za oslavami Dne díkůvzdání, který letos připadá na 26. listopad. "Za situace, kdy napříč Spojenými státy nákazy dál rychle narůstají, je nejbezpečnější oslavit Den díkůvzdání doma s lidmi, se kterými žijete," píše se v nově zveřejněných doporučeních CDC.

V Německu přibylo 22.609 lidí s koronavirem, zemřelo 251

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 22.609 nových případů koronavirové infekce, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). O den dříve bylo nově infikovaných o asi 5000 méně, nižší počet jich RKI evidoval i před týdnem. Podle zástupců RKI je epidemická situace v Německu nadále vážná, přísná opatření ale začínají zabírat.

Doposud nejvíce případů během jediného dne přibylo v Německu minulý pátek, kdy testy koronavirus nově prokázaly u 23.542 lidí.

Od začátku pandemie covidu-19 se v Německu nakazilo 855.916 lidí, v Česku, které má osmkrát méně obyvatel, podle aktuální statistiky 472.284.

Za posledních 24 hodin zemřelo v Německu 251 pacientů s koronavirem, celková bilance činí 13.370 mrtvých. RKI odhaduje, že asi 562.700 lidí se uzdravilo.

Podle šéfa RKI Lothara Wielera je situace v Německu nadále "velmi vážná". Dobrou zprávou nicméně je, že v posledních dnech denní počty nakažených nerostou. Zda Německo dosáhlo vrcholu druhé vlny epidemie, ale podle Wielera zatím není jasné. Do příštích dnů ale podle svých slov hledí s optimismem.

Přísná opatření, která v Německu začala platit 2. listopadu, podle epidemioložky RKI Ute Rexrothové začínají zabírat. Jak dlouho budou muset zůstat v platnosti, však není podle ní ale zatím jasné. V Německu jsou teď uzavřené bary a restaurace, školy a obchody ale zůstávají otevřené.

Wieler na tiskové konferenci přivítal i nedávné zprávy o pokroku ve vývoji vakcín proti covidu-19. Očkovací látka s účinností nad 90 procent, by podle něj byla "skvělou zbraní" v boji s koronavirem. Vakcína americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech má podle první sady konečných výsledků zveřejněných ve středu účinnost 95 procent. Americká společnost Moderna v pondělí uvedla, že její přípravek má účinnost 94,5 procenta.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu ve středu večer činilo 0,95. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba dalších 95 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

V Rakousku i Švýcarsku se epidemická situace stabilizuje

Epidemická situace v Rakousku i Švýcarsku se začíná stabilizovat. Za posledních 24 hodin přibylo v první ze zemí sice 6995 potvrzených případů nákazy koronavirem, v nemocnicích ale přibylo jen 22 pacientů s covidem-19, informovala dnes agentura APA. Denní počet nakažených klesá i ve Švýcarsku, kde přibylo za 24 hodin 5007 případů. Na švýcarském karanténním seznamu budou od příštího týdne už jen čtyři země. Jednou z nich bude dál Česko.

Od počátku epidemie Rakousko zaznamenalo přes 228.000 případů nákazy virem SARS-CoV-2. Téměř 150.000 osob se viru zbavilo. Nejvyšší denní přírůstek nakažených zaznamenalo Rakousko v pátek. Bylo jich 9568. S covidem-19 zemřelo 2116 nakažených, z toho 62 za posledních 24 hodin.

V úterý začala v Rakousku platit nová přísná opatření v boji proti šíření koronaviru. Lidé mohou z domovů vycházet jen v určitých případech, zavřená je většina obchodů, po vysokých a středních se uzavřely i základní školy a školky. Už dříve uzavřela rakouská vláda nařízením restaurace, muzea, divadla, kina či bazény.

Podle agentury APA ale opatření zjevně začínají zabírat a epidemická situace se začíná stabilizovat. V nemocnicích za posledních 24 hodin přibylo jen 22 pacientů s covidem-19 a na jednotku intenzivní péče musel být přeložen jen jeden nemocný.

Ze statistiky ministerstva zdravotnictví, kterou dnes zveřejnila agentura APA, vyplývá, že obzvlášť špatná situace je během druhé, podzimní vlny epidemie v rakouských domovech pro seniory a pečovatelských domech. V některých spolkových zemích bylo mezi 1. říjnem a 12. listopadem více než 80 procent všech zemřelých s covidem-19 právě v těchto zařízeních.

Z celkové rakouské bilance, která se vede od počátku epidemie letos na jaře, žilo v domovech pro seniory a pečovatelských domovech 38 procent zemřelých. Polovina z nich ale zemřela za poslední měsíc a půl.

Epidemická situace se stabilizuje také ve Švýcarsku, které za posledních 24 hodin zaznamenalo 5007 nových potvrzených případů nákazy a 79 mrtvých s covidem-19.

Švýcarsko, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, vede společné statistiky s Lichtenštejnskem, v němž žije asi 38.000 lidí. Celkem se od počátku epidemie nákaza koronavirem prokázala u více než 285.000 lidí, s covidem-19 zemřelo 3464 infikovaných. Naprostá většina nakažených i mrtvých připadá na Švýcarsko.

Od příštího pondělí Švýcarsko vyřadí ze svého karanténního seznamu Belgii, Arménii a dva francouzské regiony včetně Paříže a okolí. Po příjezdu do země tak budou muset na deset dní do karantény již jen občané čtyř zemí: Česka, Andorry, Lucemburska a Černé Hory. Stejná pravidla budou platit i pro obyvatele rakouských spolkových zemí Salcbursko a Horní Rakousy a francouzských zámořských území.

V Polsku za den zemřelo 637 lidí s covidem, je to zatím nejvíc

Polsko druhý den po sobě zaznamenalo nejvyšší denní bilanci obětí koronaviru, za 24 hodin zemřelo 637 lidí. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Nakažených přibylo skoro 24.000, což je o čtyři tisícovky více než o den dříve. V nemocnicích je kvůli covidu-19 přes 22.500 pacientů.

V zemi s 39 miliony obyvatel se celkový počet nakažených od začátku pandemie blíží hranici 800.000. Nejvyšší přírůstek infikovaných úřady ohlásily 7. listopadu, kdy jich bylo skoro 28.000. Ve stejný den Polsko zpřísnilo opatření v boji proti koronaviru a uzavřelo divadla, kina, muzea i většinu obchodů v nákupních centrech a převedlo žáky všech ročníků škol na dálkovou výuku.

Počet obětí nákazy v Polsku v posledních dnech rychle roste, ve středu to bylo rekordních 603 úmrtí, dnes 637. Celkem od jara zemřelo už přes 12.000 lidí.

V Maďarsku dnes přibylo přes 4500 případů nákazy a 92 úmrtí, o den dříve to bylo na 4300 nakažených a 99 úmrtí. V desetimilionové zemi celkový počet nakažených nově překročil 160.000, 3472 lidí zemřelo. Nejvíce zasažené je hlavní město Budapešť, které registruje pětinu aktivních případů infekce. V nemocnicích kvůli covidu-19 leží přes 7500 pacientů, 580 z nich na jednotkách intenzivní péče.

Šéf maďarského úřadu vlády Gergely Gulyás dnes řekl, že pokud se tempo šíření nákazy v zemi nezpomalí, zpřísní vláda restrikce. O dalším postupu by měla rozhodovat na svém zasedání příští týden ve středu.

Vláda tento týden prodlužila nouzový stav do února, karanténní opatření zpřísnila začátkem listopadu. Nyní platí například zákaz nočního vycházení, obchody s výjimkou lékáren nebo čerpacích stanic mohou mít otevřeno do 19:00, nefungují taneční kluby a střední a vysoké školy vyučují na dálku.

V Rusku počet nakažených koronavirem překročil dva miliony

Počet nakažených koronavirem od začátku pandemie v Rusku překročil hranici dvou milionů. Země dnes hlásí také denní maxima, jak v počtu nakažených, tak v úmrtích souvisejících s covidem-19. Dosud nejvyšší denní bilance dnes oznámila rovněž Ukrajina. Informují o tom tiskové agentury s odvoláním na příslušné úřady.

Ruský operativní štáb dnes ohlásil 23.610 nově potvrzených infekcí za poslední den a 463 zemřelých s covidem-19 za stejné období. V obou případech je to dosavadní denní maximum. Celkem se tak v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije přibližně 146 milionů obyvatel, infikovalo 2,015.608 osob, z toho 34.850 jich zemřelo. Rusko hlásí i rekordní počet lidí, kteří se z nákazy naopak zotavili, za poslední den úřady registrují 25.573 uzdravených. Celkově se z infekce vyléčilo 1,526.656 Rusů.

Země zůstává z hlediska počtu infikovaných pátou nejpostiženější na světě, po USA, Indii, Brazílii a Francii. V počtu úmrtí je na 13. příčce, vyplývá z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně.

Agentura Reuters podotýká, že Rusko má kromě velkého množství obyvatel také rozsáhlý program testování na koronavirus. Navzdory nárůstu počtu případů infekce i úmrtí se úřady zdráhají k stávajícím opatřením zavést celostátní karanténu, namísto toho upravují opatření v jednotlivých regionech. Zároveň podle Reuters nařídily striktní pravidla pro nošení roušek a ochranných rukavic. Prezident Vladimir Putin ve středu uvedl, že situace zůstává pod kontrolou, i když v řadě regionů je velmi komplikovaná.

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško dnes apeloval na vedení jednotlivých regionů s velkým výskytem případů koronaviru, aby využila svých pravomocí a zavedla další opatření proti šíření nákazy. "Bohužel ne všichni regionální šéfové dosud tohoto práva využili," řekl Muraško agentuře Ria Novosti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že situace s koronavirem je v Rusku napjatá. "Pro prezidenta je to nyní prioritní téma," nechal se slyšet.

Dosud nejhorší denní bilanci dnes oznámila rovněž Ukrajina. Tamní ministerstvo zdravotnictví za posledních 24 hodin eviduje 13.357 nově potvrzených infekcí a 257 úmrtí spojených s covidem-19. Celkem se tak v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 583.510 osob, z toho 10.369 jich zemřelo. Zotavilo se dosud 266.479 Ukrajinců. Ukrajina je podle JHU 17. nejpostiženější zemí na světě co do počtu nakažených.

Tokio je v pohotovosti, přibylo přes 500 případů koronaviru

Japonská metropole Tokio vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti poté, co tam denní nárůst případů nákazy koronavirem poprvé překonal hranici 500. Situace v Tokiu vzbuzuje obavy i proto, že by se tam měla v příštím roce konat odložená letní olympiáda. Ve středu celé Japonsko poprvé od začátku epidemie nemoci covid-19 zaznamenalo více než 2000 případů infekce za den.

Japonský premiér Jošihide Suga vyzval k důslednému nošení roušek na veřejnosti, včetně restaurací. Zvažuje také omezit počet lidí v restauracích u jednoho stolu na čtyři osoby. Japonská vláda ale zatím stále kvůli obavám z ekonomických dopadů odmítá vyhlášení nouzového stavu či jiné přísné kroky. Pokračovat chce také ve svém programu podpory domácí turistiky, kdy cestovatelé mohou využívat státem dotované slevy.

Ve srovnání s jinými zeměmi si Japonsko, které má více než 126 milionů obyvatel, vede v potlačování nákazy dobře. Od začátku epidemie země podle americké Univerzity Johnse Hopkinse eviduje 123.477 infekcí a 1908 úmrtí pacientů s covidem, což je podstatně méně, než má například Česká republika. V poslední době se ale šíření viru i v Japonsku zrychluje.

V Tokiu za poslední den přibylo 534 případů nákazy koronavirem, čímž byl překonán středeční rekord 493 případů. Kromě metropole je ohniskem nákazy také severojaponský ostrov Hokkaidó. Tokijští zdravotničtí experti dnes vyzvali úřady k zajištění více nemocničních lůžek pro pacienty s koronavirem a také hotelových pokojů pro nakažené s méně závažnými příznaky.

V Africe se potvrdil koronavirus u dvou milionů lidí

V Africe se koronavirem nakazily už více než dva miliony lidí, polovina z nich přitom připadá jenom na dva z 54 afrických států, Jihoafrickou republiku a Maroko. Na kontinentu, který obývá 1,3 miliardy lidí, s covidem-19 zemřelo 48.000 osob, ale zdravotnické úřady upozorňují, že se v mnoha zemích začíná projevovat únava a polevuje vynucování preventivních opatření.

Agentura AP píše, že podle odborníků začíná v Africe nová vlna epidemie. Africké středisko pro kontrolu nemocí upozornilo, že mnoho afrických států ve snaze povzbudit ekonomiku uvolnilo epidemická opatření a lidé přestávají nosit roušky.

V době, kdy se díky slibnému výzkumu vakcín světem šíří optimismus, že bude virus zvládnut, v Africe panují obavy, zda na chudý kontinent něco zbude, až zásoby vakcín vykoupí bohatší země.

Nejvíc případů koronaviru v Africe má JAR, kde se potvrdilo 750.000 nakažených. Hned za ní je s více než 300.000 infikovanými Maroko, následuje Egypt se 110.000 případy a Etiopie, která má také přes 100.000 nakažených.

Pozornost se upíná ke Keni, která má více než 72.000 nakažených, ale v posledních dnech tam nových případů rychle přibývá. V sobotu tam zemřeli s covidem-19 čtyři lékaři a vlivné zdravotnické odbory pohrozily stávkou.

Údaj o nakažených v Africe není zcela jistě úplný, píše AP. Od začátku epidemie bylo provedeno jenom 20 milionů testů, mnohé státy jich nemají dost.