V USA přes 300.000 nakažených, Trump odmítl nosit roušku

Washington - e Spojených státech se potvrdila nákaza koronavirem již u více než 300.000 lidí. Na 8162 z nich přitom nemoci covid-19 podlehlo. Stát New York zaznamenal za poslední den 630 dalších úmrtí na nemoc covid-19 a přes 10.800 nově nakažených koronavirem. U obou údajů se jedná o zatím největší přírůstek za 24 hodin. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Zdůraznil ale, že takovéto zakrývání obličeje není povinné, a upozornil, že on sám to dělat nehodlá.

Ve Spojených státech se nakazilo koronavirem přes 300.000 lidí

Ve Spojených státech se potvrdila nákaza koronavirem již u více než 300.000 lidí. Na 8162 z nich přitom nemoci covid-19 podlehlo. Vyplývá to ze statistik vedených americkou Univerzitou Johnse Hopkinse, která pandemii celosvětově monitoruje.

USA zaznamenaly v posledních týdnech raketový nárůst nových případů. Ještě v polovině března se tam testy na koronavirus potvrdily jen u několika tisícovek pacientů. V posledních dnech tam však nakažených přibývá kolem 30.000 denně. Hranici 200.000 případů země překonala teprve ve středu. Podle agentury AFP však za velkým nárůstem infikovaných stojí především počet provedených testů, který je v absolutních číslech nejvyšší na světě.

Epicentrem tamní epidemie je v současné chvíli stát New York, který samotný registruje už téměř stejně případů jako Itálie či Španělsko, jež jsou po USA nejhůře zasaženými zeměmi na světě co do počtu nakažených. Místní guvernér Andrew Cuomo dnes upozornil, že je to teprve 30 dní od zjištění prvního nakaženého v New Yorku. Epidemie by podle něj měla ve státě vrcholit do týdne.

V USA se nyní kvůli koronaviru doporučuje nošení látkových roušek

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Zdůraznil ale, že takovéto zakrývání obličeje není povinné, a upozornil, že on sám to dělat nehodlá. Nejnovější údaje americké Univerzity Johnse Hopkinse podle agentury AFP ukázaly, že počet obětí koronaviru v USA se vyšplhal na 7406, když během 24 hodin od čtvrtečního do pátečního večera přibylo rekordních 1480 úmrtí.

"Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat," řekl podle agentury Reuters o zakrývání obličeje americký prezident. "Já volím možnost to nedělat," dodal. Svůj postoj následně zdůvodnil tím, že se účastní schůzek na vysoké úrovni. "Přijímám prezidenty, premiéry, diktátory, krále, královny," upozornil.

Trump rovněž podepsal dekret nařizující zastavení vývozu ochranných masek typu N95 a dalších ochranných pomůcek potřebných v boji s koronavirem, píše Reuters.

V České republice je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce minulý víkend vyzval Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušek na veřejnosti. Video vyzývající k nošení roušek prý Babiš poslal také většině evropských prezidentů a premiérů.

Zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan se v pátek vyslovil pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Podle koordinátora krizové pomoci není zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, špatný nápad.

Ještě počátkem týdne byl přitom Ryan k rouškám skeptičtější a nedoporučoval je, pokud člověk není sám nakažen. Oponenti na to ale reagovali, že mnozí lidé nemohou sami vědět, zda infikováni jsou.

New York zaznamenal dosud nejvyšší počet zemřelých a nakažených

Americký stát New York zaznamenal za poslední den 630 dalších úmrtí na nemoc covid-19 a přes 10.800 nově nakažených koronavirem. U obou údajů se jedná o zatím největší přírůstek za 24 hodin. Ve státě, který je epicentrem pandemie v USA, se virem infikovalo již 113.704 lidí a 3565 jich nákaze podlehlo. Na tiskovém brífinku to dnes prohlásil guvernér Andrew Cuomo.

New York s necelými 20 miliony obyvatel po dnes oznámených údajích překonal co do počtu zemřelých více než miliardovou pevninskou Čínu, kde se virus objevil ke konci loňského roku poprvé. Více nakažených přitom měl již ve středu.

Podle Cuoma pandemie ve státě zatím nedosáhla svého vrcholu, což znamená, že přírůstky počtu nakažených a zemřelých budou v dalších dnech stále větší. "Chtěl bych, aby byl vrchol zítra," poznamenal guvernér s tím, že počet infikovaných roste nyní nejrychleji na ostrově Long Island.

Zároveň však dodal, že na vrchol pandemie není New York v současné chvíli připraven. Ve státu totiž rychle docházejí lůžka v nemocnicích, jež se navíc stále potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Největší příval nakažených přitom stát očekává do týdne.

Podle statistik se však také dvě třetiny ze všech hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19 již vrátily domů. Jen třetina tak vyžaduje delší léčbu. "To je to, co říkáme od začátku. Většina lidí nebude muset do nemocnice. Ti hospitalizovaní tam přijdou, obdrží léčbu, a odejdou," řekl guvernér.