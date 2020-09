V USA přes 200.000 mrtvých, ve Španělsku dalších 10.799 nakažených

Washington - Ve Spojených státech zemřelo více než 200.000 lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to z aktuální statistiky zveřejněné na internetových stránkách Univerzity Johnse Hopkinse, která se vývojem pandemie covidu-19 dlouhodobě zabývá.

Spojené státy jsou co do počtu absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo 6,86 milionu lidí, z nich 200.005 zemřelo. Agentura AP ovšem upozorňuje, že smrtelná bilance v USA bude ve skutečnosti mnohem vyšší, protože mnoho úmrtí způsobených covidem-19 bylo připsáno jiným příčinám, a to zejména v rané fázi pandemie, kdy testování nebylo tak rozšířené.

Ve Spojených státech žije méně než pět procent celosvětové populace, připadá na ně ovšem více než dvacet procent případů úmrtí lidí s covidem-19. Jen v pěti zemích světa - Peru, Bolívii, Chile, Španělsku a Brazílii, připadá více mrtvých s covidem-19 na 100.000 obyvatel než v USA. Celosvětová smrtelná bilance se blíží 966.000.

Republikánský prezident Donald Trump zprvu hrozbu infekce bagatelizoval, dlouho například odmítal nosit roušku. Dnes ve virtuálním projevu před Valným shromážděním OSN řekl, že 75 let po konci druhé světové války se svět znovu pustil do globálního boje, a to s onemocněním covid-19.

Španělsko hlásí dalších 10.799 nakažených koronavirem

Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo dnes dalších 10.799 nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a 241 nových úmrtí spojených s nemocí covid-19. Informoval o tom deník El País. Od počátku pandemie tato země zaznamenala 682.267 nakažených a je tak osmá nejhůře zasažená na světě. V počtu úmrtí spojených s covidem-19 je Španělsko deváté (30.904).

Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 10.799 nových případů, z toho 3125 potvrzených za posledních 24 hodin. Nejvíce nakažených za 24 hodin (953) eviduje opět madridský region. Druhý nejvyšší počet připadá na Navarru (348), následovanou Andalusií a Aragonií.

Madridský region kvůli vysokým počtům nakažených od pondělka zavedl zatím na dva týdny karanténu ve 37 nejhůře postižených okrscích, z nichž většina připadá na metropoli Madrid. Obyvatelé těchto zón je smí opustit jen kvůli práci či návštěvě lékaře, školy, soudu či pomoci osobám, které potřebují jejich pomoc.

Dnes šéfka madridské autonomní vlády Isabel Díazová Ayusová řekla, že omezení pohybu bude zřejmě nutné zavést ve více okrscích regionu. Omezení pohybu jen na nejnutnější případy doporučil dnes obyvatelům Madridu i španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa.