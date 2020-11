V USA přes 10 milionů nakažených, v Německu 13.363 nových případů

Washington - Spojené státy v neděli jako první stát na světě překonaly hranici deseti milionů pozitivních testů na koronavirus od začátku pandemie. S odkazem na svoje statistiky o tom informovala agentura Reuters, podle níž se země nyní vypořádává již se třetí vlnou šíření nákazy. V Německu se nákaza koronavirem v uplynulých 24 hodinách potvrdila u 13.363 lidí a dalších 63 lidí tam s onemocněním covid-19 za tu dobu zemřelo. Rusko hlásí nový rekord: více než 21.000 nových případů za den.

USA nyní registrují nejvyšší průměrné denní přírůstky od letošního jara, kdy se objevil první výskyt nákazy ve státu Washington. Jen za posledních deset dní ohlásily asi milion případů, v sobotu přitom zaznamenaly podle údajů Reuters 131.420 nových nálezů na koronavirus, což je nejvyšší jednodenní údaj, jaký kdy zaznamenala jakákoliv země na světě. Metu 100.000 potvrzených infekcí za den přesáhly za poslední týden čtyřikrát.

S covidem-19 zemřelo v USA již více než 237.000 lidí. Každý 11. člověk, který na světě v současné době zemře v důsledku nákazy koronavirem, pochází podle Reuters ze Spojených států. Denní počty úmrtí se v zemi drží již pět dní nad hranicí tisícovky, přičemž odborníci varují, že v příštích týdnech ještě porostou vzhledem k velkému množství nově odhalovaných nákaz.

Joe Biden, který se podle amerických médií stane od ledna novým amerických prezidentem, označil boj s pandemií ve víkendovém projevu za jednu z hlavních priorit své budoucí administrativy. Už dnes plánuje zahájit činnost 12členného krizového štábu, který by měl do ledna přijít se strategií jeho vlády pro boj s nákazou.

Největší počty nových případů na počet obyvatel nyní registruje středozápad USA, především Severní a Jižní Dakota, Wisconsin, Iowa a Nebraska. Ohniskem další vlny pandemie se stává také stát Illinois.

V absolutních číslech zaznamenal nejvyšší celkový počet pozitivních testů Texas, který o víkendu překonal hranici jednoho milionů nálezů na SARs-CoV-2. Jih USA celkově registruje 43 procent všech pozitivních testů na koronavirus v zemi.

Podle dat organizace The COVID Tracking Project v USA průměrně vyšlo za posledních sedm dní pozitivních 6,22 procenta ze všech provedených testů, jedná se o drobný nárůst oproti předchozímu týdnu.

Německo eviduje 13.363 nově nakažených a 63 úmrtí s covidem

Nákaza koronavirem se v Německu v uplynulých 24 hodinách potvrdila u 13.363 lidí a dalších 63 lidí tam s onemocněním covid-19 za tu dobu zemřelo. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Nově nakažených je o zhruba 2650 méně než v neděli. Počet nově infikovaných v pondělí však bývá nižší, částečně proto, že se o víkendech méně testuje.

Minulé pondělí hlásilo Německo 12.097 nově nakažených a v sobotu rekordních 23.399. Od začátku pandemie se ve zhruba 83milionové zemi nakazilo koronavirem minimálně 671.868 lidí, z nichž 11.352 zemřelo a kolem 429.000 se zotavilo.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu stouplo na 1,01. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese; sedmidenní údaj je díky využití sedmidenního průměru odolnější vůči náhlým výkyvům. Současný údaj znamená, že deset infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba deset dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu. Podle DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Minulý týden v Německu začala měsíční karanténa, kvůli které musely zavřít restaurace, divadla nebo sportoviště. Naopak obchody, školy a školky zatím nadále fungují.

Rusko hlásí nový rekord: více než 21.000 nových případů za den

Rusko dnes oznámilo 21.798 nových případů nákazy koronavirem za uplynulý den, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Uvedla to agentura TASS s odvoláním na operativní štáb. Dodala, že už čtvrtý den za sebou je počet nově zjištěných případů v zemi vyšší než 20.000. Nyní je to poprvé, co tento počet přesáhl 21.000.

Rekordní počty nakažených od začátku pandemie zaznamenala i dvě největší města, představující nejhůře postižené regiony v zemi: v Moskvě přibylo 6897 nakažených, v Petrohradu 1403.

Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvateli nakazilo od začátku pandemie téměř 1,8 milionu Rusů, z nichž 30.793 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu obětí je na 13. příčce, uvádí na svém webu americká Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.