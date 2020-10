V USA poprvé zaznamenali přes 90.000 případů nákazy za den

Washington - Ve Spojených státech poprvé od počátku epidemie covidu-19 zaznamenali více než 90.000 potvrzených případů nákazy koronavirem za den. S odvoláním na údaje americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje, o tom dnes informovala agentura AFP. Koronavirus je i jedním z hlavních témat nadcházejících prezidentských voleb. Země přitom zažila co do počtu nových případů nejhorší týden od začátku pandemie, napsal list The New York Times (NYT).

Za posledních 24 hodin v USA podle JHU zaznamenali 91.290 potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 a 1021 úmrtí s covidem-19. Celkem testy infekci prokázaly u více než 8,9 milionu lidí. V souvislosti s koronavirem v zemi se zhruba 330 miliony obyvatel již zemřelo přes 228.000 nakažených.

Boj s šířením koronaviru je jedním z hlavních témat nadcházejících prezidentských voleb v USA. Demokratický kandidát Joe Biden dlouhodobě kritizuje současného prezidenta Donalda Trumpa, který podle něj v boji s pandemií selhal. Kritiku zopakoval Biden i na čtvrtečním mítinku v Tampě ve státě Florida, který je klíčový pro volební vítězství.

V Tampě před Bidenem ve čtvrtek vystoupil i Trump. Podle demokratického kandidáta se na prezidentově akci nedodržovala základní koronavirová pravidla, a jednalo se tak o další "superpřenašečskou událost". "Šíří více než jen virus, šíří nejednotu a neshodu," dodal na adresu republikánského šéfa Bílého domu jeho demokratický vyzyvatel. Na Bidenův mítink v Tampě mohli lidé dorazit jen v autech, z nichž si mohli jeho slova vyslechnout. Na ústech a nosu museli mít roušky.

Trump v posledních dnech před volbami opakovaně naznačuje, že USA již mají co se týče pandemie to nejhorší za sebou a že jsou Američané již neustálým hovořením o koronaviru unaveni. NYT však upozornil, že Spojené státy za posledních sedm dní zaznamenaly dosud nevídaných více než půl milionu nových nálezů na SARS-CoV-2.

Virus přitom není v rozmachu jen v jednom ohnisku, jako tomu bylo při nárůstech v minulých měsících, ale šíří se v mnoha částech země od západního až k východnímu pobřeží. Polovina ze všech amerických okresů zaznamenala dosud nejvyšší denní počet nově nakažených v posledním měsíci, třetina okresů pak v posledním týdnu.

NYT však upozorňuje, že nynější testovací kapacity jsou výrazně vyšší než v jarní fázi pandemie. Je proto možné, že se na jaře řada nakažených nedostala do oficiálních statistik. V některých místech také dosud nevídané počty nově nakažených nelze považovat za znepokojivé - okres Orleans ve Vermontu u hranic s Kanadou například ohlásil za poslední týden rekord, který činí osm pozitivních testů.

Znepokojení ohledně epidemické situace však podle NYT vyvolává také počet hospitalizací, který téměř v polovině všech států dosáhl v posledních týdnech nejvyšších hodnot od začátku pandemie. Počty úmrtí zatím v zemi nestoupají, experti však varují, že zemřelých začne přibývat až několik týdnů po nárůstu nových případů. Už nyní hlásí zvyšující se počty zemřelých asi polovina států, v září pak ohlásila dosud nejvyšší denní údaje o úmrtích spojovaných s nákazou třetina států.

Vzhledem k novému rozmachu viru někteří místní představitelé znovu zavádějí společenská omezení. Texaské město El Paso vyhlásilo dvoutýdenní plošnou karanténu a Chicago zakázalo stolování v restauracích. Uzávěry přitom zvažují i další místa.

Spojené státy jsou co do počtu mrtvých i nakažených nejhůře postiženou zemí světa. Celkem se na světě nakazilo koronavirem již přes 45 milionů lidí. S covidem-19 jich 1,183 milionu zemřelo.