V USA pokračovaly protesty proti rasismu, postřelený v Seattlu

Washington - Ve Washingtonu, New Yorku a dalších amerických městech ani v neděli odpoledne neutichly manifestace proti rasismu a policejní brutalitě, které spustila smrt černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu. Světová média hlásila poklidné pochody bez konfrontací s policií, řada velkých měst v posledních dnech po ochladnutí atmosféry kolem protestů zrušila noční zákazy vycházení.

V neděli tak učinil mimo jiných starosta New Yorku Bill de Blasio. Ve městě se odpoledne konala shromáždění na různých místech, tisíce lidí se podle agentury AP vydaly na pochod napříč Manhattanem. Policie údajně v jistém momentě posunula rozmístěné zátarasy, aby lidé mohli hromadně skandovat i před místním hotelem patřícím do sítě nesoucí jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Protesty vyvolané Floydovou smrtí trvají ve Spojených státech už skoro dva týdny a podle pozorovatelů je nyní u organizátorů patrná snaha přetavit počáteční rozhořčení lidí ve stabilní úsilí o systémové změny. Víkendové akce nepřinesly zdaleka tolik vypjatých okamžiků jako ty z předchozího týdne a podle agentury Reuters bylo možné v mnoha případech mluvit o takřka slavnostní náladě.

Na některých místech lidé v neděli malovali slogany doprostřed ulic po vzoru iniciativy z Washingtonu, kde v pátek vznikl obří žlutý nápis, který podobně jako transparenty z demonstrací vzkazuje, že "na černošských životech záleží". Stejný vzkaz vytvářely desítky lidí v kalifornském Oaklandu, ve městě Raleigh v Severní Karolíně zase lidé velkým žlutým písmem na ulici napsali End Racism Now ("okamžitě konec rasismu").

Tisíce lidí pochodovaly za "sociální spravedlnost" v Milwaukee, v čele s hráči místního basketbalového klubu Milwaukee Bucks. V davu demonstrantů u Bílého domu ve Washingtonu zase byl i senátor Mitt Romney, který patří k nejhlasitějším kritikům prezidenta Trumpa z řad republikánských politiků.

"Potřebujeme hlas proti rasismu. Potřebujeme mnoho hlasů proti rasismu a proti brutalitě. Musíme se vzchopit a říct, že na černošských životech záleží," odpověděl Romney reportérce na otázku, proč pro něj bylo důležité na manifestaci přijít.

Demonstranty ve městě Mount Pleasant v Jižní Karolíně podle televize CNN nadchl projevem šéf místní policie Carl Ritchie, který následně s místními absolvoval trasu pochodu. "Tahle profese má spočívat v tom, že chráníme a sloužíme," řekl o své práci. "Poté, co tenhle pochod skončí, musí dialog pokračovat. Myslím, že to je něco, kde obě strany selhávají," uvedl.

Zprávy z nedělních shromáždění byly diametrálně odlišné od dění z předešlého víkendu, kdy mnohá americká města zažila rabování obchodů a jiné výtržnosti, zatímco na sociálních sítích kolovala videa tvrdých policejních zásahů proti demonstrantům i novinářům.

Zároveň ale přetrvávají obavy z toho, že pokračující protesty přispějí k šíření koronaviru. Podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma by lidé po účasti na manifestaci měli počítat s tím, že byli nákaze vystaveni. "Nechte se otestovat. Nechte se otestovat," vzkazoval v neděli. Dodal, že newyorské úřady zřídí 15 testovacích center určených pro účastníky protestů.

Minneapolis se po smrti Floyda chystá rozpustit městskou policii

Americké město Minneapolis se připravuje na postupné zrušení městské policie a její nahrazení novým systémem bezpečnosti, který bude zaměřen na preventivní programy či komunitní výpomoc. Na twitteru to oznámili předsedkyně městské rady Lisa Benderová a její kolega Jeremiah Ellis.

Ve Spojených státech existuje řada hnutí, kteří požadují rozpuštění či zásadní reformu policie, téma se nyní po smrti George Floyda stalo aktuální. Černoch Floyd zemřel před 14 dny právě v Minneapolis při zatýkání, což vyvolalo rozsáhlé protesty nejen v USA, ale i ve světě.

"Chystáme se rozpustit minneapoliské policejní oddělení. Až to uděláme, tak ho jen neslepíme znovu dohromady. Chceme od základů přehodnotit to, jak přistupujeme k veřejné bezpečnosti a reagujeme na mimořádné události," napsal na twitteru městský radní Ellis. Krátce poté postoj rady potvrdila i její šéfka Benderová.

"Ano. Chystáme se rozpustit minneapoliské policejní oddělení a nahradit ho transformativním novým modelem veřejné bezpečnosti," uvedla na twitteru Benderová. Krok je podle ní nezbytný.

Phillipe Cunningham, který je rovněž jedním z radních podporujících reformu městského policejního sboru, uvedl, že změna nenastane náhle, protože by jinak veřejnosti neměl kdo v případě nouze přijít na pomoc.

Pro zrušení policie je odhodláno hlasovat devět ze třinácti radních. Benderová podle CNN uvedla, že tato většina je absolutní, takže nebude možné postoj rady přehlasovat.

Podle místní televizní stanice CBS Minnesota je předpoklad, že velká část policejního rozpočtu bude soustředěna na preventivní programy, výchovu mládeže, služby pro psychicky nemocné a na protidrogovou léčbu. Očekává se i širší zapojení rodin, sousedů a sociálních pracovníků.

Muž v Seattlu přijel autem k demonstrantům, jednoho postřelil

Přímo do centra demonstrace proti rasismu v americkém Seattlu vjel v noci autem neznámý muž, který poté postřelil jednoho z účastníků akce. Muž se následně vzdal policii, která zbraň zajistila. Jeho identitu a ani okolnosti incidentu policie nezveřejnila, napsal dnes deník The Washington Post.

Z videa incidentu je patrné, že neznámý muž rychle přijíždí v černém autě k davu demonstrantů a poté zřejmě střílí z okénka na muže, který se jej snažil zastavit.

"Někdo právě projel davem demonstrantů v Seattlu a poté zřejmě někoho postřelil. Úřady uvádí, že muž je ve vazbě, jedna postřelená osoba je ve nemocnici ve stabilizovaném stavu," popsal incident reportér deníku The New York Times. O tom, že je postřelený ve stabilizovaném stavu, informovali také hasiči.

Do davu řidič nenajel a ani nikoho nesrazil. Poté, co mu demonstranti cestu přehradili, zastavil. Ještě než z vozu vystoupil, postřelil jednoho z protestujících, který s k němu snažil bočním okénkem dostat. Dav, který předtím auto obstoupil, se po výstřelu rozprchnul. Když řidič vystoupil, mířil na demonstranty zbraní, na což lidé reagovali výkřiky zděšení.

Muž s pistolí či revolverem v ruce se následně vydal přímo k největšímu davu, kterým prošel k policejní linii. Někteří lidé zvedali ruce nad hlavu, jiní se snažili přikrčit k zemi, několik demonstrantů ho ale pronásledovalo. Před policií muž zvedl ruce nad hlavu a nechal se zadržet.

Zraněný, který byl identifikován jako 27letý Daniel a který byl postřelen do ruky, z místa incidentu odešel za doprovodu zdravotníků. "Viděl jsem přijíždět auto. Chytil jsem ho, praštil jsem ho do tváře. Slyšel jsem výstřel, který mě zasáhl do ruky," řekl podle The Washington Post. "Jediné, co jsem chtěl, bylo chránit lidi," dodal.