V USA pokračovaly demonstrace, hořelo i u Bílého domu

Washington - Nedělní pokojné demonstrace desetitisíců lidí proti policejní brutalitě vůči černochům v USA znovu zastínilo násilí, jež propuklo v některých velkých amerických městech. Úřady povolaly na pomoc policistům národní gardu v 15 státech včetně metropole Washingtonu, kde pořádkové síly rozháněly demonstranty slzným plynem nedaleko Bílého domu. Na 40 amerických měst vyhlásilo noční zákaz vycházení a nejméně 4400 účastníků protestů policie zadržela. Prezident Donald Trump opět vyzval guvernéry k tvrdšímu postupu. Spekulace, že v pozadí násilí stojí Rusko, dnes Moskva odmítla.

Protesty vypukly po úmrtí černocha George Floyda, jemuž klečel bělošský policista při zatýkání několik minut na krku i přesto, že muž opakovaně říkal, že nemůže dýchat. Část incidentu zachytil kolemjdoucí na video. Bývalý policista Derek Chauvin, který na záznamu tiskne na Floyda koleno, čelí obvinění z vraždy. Před soud by měl poprvé předstoupit 8. června.

Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se v pátek podle agentury AP Trump asi na hodinu ukryl do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci. Protesty se ve Washingtonu vyhrotily i v noci na dnešek. Policie zakročila proti lidem, kteří se neřídili zákazem vycházení, ti následně založili několik požárů a vloupali se do přilehlých bank a klenotnictví. Noční násilné střety protestujících s pořádkovými silami hlásí rovněž města New York či Filadelfie.

Trump dnes podle CBS News vyzval guvernéry k tvrdšímu postupu proti demonstracím a kritizoval je, že jejich dosavadní kroky jsou slabošské. Uvedl také, že od ulic Washingtonu, kde platí noční zákaz vycházení, budou vysláni další policisté.

Demonstrace a nepokoje nadále pokračují i na západním pobřeží USA. Ve městech Santa Monica a Long Beach v jižní Kalifornii několik stovek lidí rozbíjelo výlohy obchodů a brali z nich zboží. V centru Los Angeles vjelo do protestujících policejní auto a dva z nich srazilo na zem.

Na mnoha místech byly protesty pokojné. Řada účastníků se střetla s radikály a nabádala je k ukončení násilností a rabování, protože tím podle nich oslabují společné volání po spravedlnosti a reformách. Protesty podpořila řada osobností z hudebního, filmového a sportovního světa, například Beyoncé, Oprah Winfreyová, Lady Gaga či někdejší basketbalová hvězda Michael Jordan a šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton.

Zatímco někde čelila policie obviněním z tvrdosti vůči demonstrantům, na jiných místech se k nim připojila. Ve státě Michigan se například do pokojné manifestace zapojil místní šerif, šéf policie ve městě Santa Cruz zase poklekl s ostatními demonstranty na počest Floydovy památky.

Pobouření mezitím vyvolalo nové video, kde bělošský policista ve floridském městě Fort Lauderdale strčil zezadu do klečící černošské demonstrantky, která poté upadla. Policista byl postaven mimo službu.

Nepokoje propukly v době, kdy se v USA pomalu začínal vracet život k normálu po pandemii covidu-19. V souvislosti s ní přišlo o život přes 104.000 Američanů a přinesla významný ekonomický propad.

Hněv převážně černošských protestujících podle AP podněcuje znechucení nad desetiletími rasismu v zemi, které historicky pramení z někdejšího otrokářství a souvisí i s nedávnou vlnou rasisticky motivovaných zabití. Experti navíc upozorňují, že pandemie covidu-19 zasáhla místní černošské komunity nepoměrně více než zbytek obyvatelstva, a to jak po zdravotní, tak i ekonomické stránce.

"Naše země zažívá bolest, ale nesmíme té bolesti dovolit, aby nás zničila. Jsme rozhněvanou zemí, ale nesmíme dopustit, aby nás naše zloba pohltila," reagoval na vývoj v nedělním prohlášení předpokládaný demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden.

Trump se zatím vyjadřoval hlavně na twitteru, kde žádal tvrdší zásahy policie proti násilníkům a kde z násilností obvinil krajní levicové hnutí Antifa. Oznámil i záměr zařadit Antifu mezi teroristické organizace.

Někdejší bezpečnostní poradkyně bývalého prezidenta Baracka Obamy Susan Riceová o víkendu naznačila, že za násilím může být i Rusko. Moskva toto obvinění dnes odmítla.

Protesty proti dění v USA se konají i v zahraničí včetně Německa či Británie. Čína odsoudila Spojené státy za "chronický rasismus" a Teherán vyzval americké činitele, aby zastavili násilnosti vůči vlastním lidem.