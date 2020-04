V USA podle Trumpa zemře méně než předpokládaných 100.000 lidí

Washington - Ve Spojených státech přijde v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 o život výrazně méně než původně předpokládaných 100.000 lidí. Na každodenním tiskovém brífinku to prohlásil prezident Donald Trump. Dodal, že se pandemie v USA pomalu blíží ke svému vrcholu, jelikož se nákazu daří v posledních dnech dostat pod kontrolu v několika nejhůře zasažených oblastech.

Každodenní nárůst nově nakažených se po celé zemi snižuje, což je podle Trumpa znamení, že se daří "zplošťovat křivku" průběhu pandemie. "Jsme ve skvělé formě v každém ohledu. Jsme ve skvělé formě co se týče (plicních) ventilátorů, jsme ve skvělé formě co se týče ochranného oblečení a máme na cestě další letadla plná materiálu. V tuto chvíli nám však nevolají žádní guvernéři," řekl Trump s tím, že jednotlivé státy již od federální vlády nežádají tolik materiálu a zdravotnického vybavení jako v začátcích pandemie.

Přední expert týmu Bílého domu pro boj s koronavirem Anthony Fauci potvrdil, že se každodenní přírůstky nakažených i obětí pomalu ustalují a země má vrchol pandemie na dohled. Varoval však, že Američané o to více musí nadále dodržovat přísná omezení pohybu a ekonomického života. Zároveň upozornil na řadu klinických testů, jež ověřují účinnost některých léčiv, jejich prokazatelné výsledky však podle něj budou známy až v řádu měsíců.

Další odborná členka krizového štábu Deborah Birxová prohlásila, že v USA lze nyní pozorovat podobné zpomalení jako v Itálii. Výraznou zásluhu na tom podle ní má vývoj v nejhůře zasaženém státu New York, kde se daří v posledních dnech situaci stabilizovat.

Trump znovu zmínil, že chce v zemi co nejdříve obnovit ekonomický život, ideálně k 1. květnu. Poznamenal však, že se při rozhodnutí o termínu uvolnění ochranných opatření hodlá řídit názorem expertů z krizového štábu. V případě rychlého nárůstu nových případů po zrušení omezení, který podle něj hrozí, je pak připraven ekonomiku znovu částečně zastavit. "Budu se muset rozhodnout a jen se modlím, aby to bylo správné rozhodnutí. Ale řekl bych, že to bude bezpochyby to největší rozhodnutí, jaké kdy budu muset udělat," řekl Trump.

V úterý by měl rovněž představit zvláště ustavenou odbornou radu, jež by měla přijít se strategií pro nastartování amerického hospodářství. Zasednout by v ní měli kromě šéfů některých velkých společností také někteří guvernéři ze zasažených států, včetně těch zvolených za Demokratickou stranu.

Trump zmínil, že Spojené státy již provedly přes dva miliony testů na koronavirus, což je největší počet na světě. Jeho viceprezident Mike Pence následně dodal, že by USA měly mít "velice brzy" k dispozici test na protilátky vůči koronaviru. Ten by měl ukázat, zda již člověk nákazu prodělal a je vůči ní tím pádem pravděpodobně imunní. Na otázku, zda budou Spojené státy zavádět plošné testování na koronavirus, prezident řekl, že na některých zejména méně osídlených místech nebude nutné testovat všechny. Kapacity bude vláda soustředit do míst s vysokým počtem nakažených.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejhůře zasaženou zemí na světě, koronavirus se tam prokázal již u téměř 487.000 lidí, z nichž přes 18.000 zemřelo.

V americkém státu New York poprvé od začátku pandemie klesl počet lidí, kteří se léčí z nemoci covid-19 na jednotkách intenzivní péče. Zemřelých však přibylo za 24 hodin 777, což je v podstatě stejně jako v posledních dnech, kdy nově oznamované počty lámaly smutné rekordy. Na tiskovém brífinku to dnes oznámil guvernér Andrew Cuomo, podle nějž je zpráva o úbytku lidí na JIP znamením, že se státu daří dostávat průběh pandemie pod kontrolu.

"Nadále ztrácíme ohromné množství životů," řekl Cuomo. "Jako někdo, kdo hledá ve všem tom smutku nějakou útěchu, vnímám kulminaci počtu ztracených životů jako trochu nadějné znamení," dodal guvernér. Ve středu oznámil stát 779 obětí koronaviru, o den později to bylo o 20 více.